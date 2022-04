HAT TRICK: Veton Berisha viste seg virkelig frem mot Haugesund.

Berisha herjet i ny Viking-seier: Beste Eliteserie-start på 21 år

(Viking – FK Haugesund 5–1) Selv med ledelse til pause, var Veton Berisha (28) forbannet. I den andre omgangen fullførte han karrierens andre hat trick og hjalp Viking til klubbens beste seriestart i Eliteserien siden 2001.

– Jeg er egentlig forbannet. Jeg synes ikke vi er nok på. Vi leder 2–1 og det er jo bra, men vi må skru på litt i 2. omgang, sa Veton Berisha til Discovery+ i pausen.

I løpet av den første omgangen hadde han både scoret to mål og reddet på streken for Viking.

– Vi er ikke helt fornøyde med første omgang. Vi føler vi er litt heldige som leder. Vi kommer unna og snur det, så det er fin moral, sa Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til Discovery+ på vei ut til den andre omgangen.

– Jeg tror vi alle var litt misfornøyde med prestasjonen. Men vi er glad for at vi leder, og går for 3–1 nå, sa han videre.

VAR MISFORNØYD: Veton Berisha etter Haugesunds scoring.

Og i den andre omgangen kom Viking ut i høyt tempo. Fem minutter ut i omgangen kom 3–1-scoringen som Viking-benken jaktet.

Markus Solbakken fintet seg elegant forbi to Haugesund-spillere, før han med en tunnelpasning sendte ballen gjennom til Veton Berisha. Alene med FKH-keeper Egil Selvik gjorde Berisha ingen feil, og sendte Viking opp i 3–1.

– Dette er Viking på sitt aller beste, sa Discovery-kommentator Petter Bø Tosterud om scoringen.

Det er karrierens andre hat trick for Berisha, som gjorde sitt første hat trick i en 5–1 seier hjemme mot Lillestrøm i fjor.

I sluttminuttene fastsatte Sebastian Sebulonsen resultatet til 5–1 med to raske scoringer.

Dermed står Viking med tolv poeng etter fem kamper. Like mange poeng hadde de også i Obos-ligaen etter fem kamper i 2018, mens det på Eliteserie-nivå er første gang siden 2001 de har startet like bra. Da sto Viking med 13 poeng etter de fem første kampene.

– Når vi vinner 5–1, så skal vi være «happy». Selv om vi må se på et par ting, sier Berisha til Discovery+ etter kampen.

Stavanger-klubben er poenget bak serieleder Lillestrøm, og spurt om gullkampen, svarer Berisha kontant:

– Det gidder jeg ikke å begynne å snakke om. Vi har fokus på én kamp om gangen. Vi har en ambisjon om å være topp tre, og så får vi se hvor vi ender. Det er altfor tidlig. Mot et bedre lag, tror jeg vi ville fått mer problemer i den første omgangen, hvis vi hadde spilt slik. Det er marginer her og der, men vi klarer å ta dem med oss.

– Vi har spilt fem kamper. Det er lenge igjen, svarer Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til Discovery+ på spørsmål om gullambisjonene.

SNUDDE KAMPEN: Veton Berisha gratuleres av medspillerne etter 2–1-scoringen.

FK Haugesund ble stiftet høsten 1993, etter at Haugar og Djerv 1919 slo sammen sine elitelag. Siden da har de kun to ganger tidligere stått uten seirer etter de fem første seriekampene. Etter at det ikke ble seier borte mot Viking står de for første gang i klubbens historie uten seier etter de første fem seriekampene i en sesong.

Også avslutning på fjorårets sesong var svak for Haugesund, som endte med fire uavgjort og fire tap på de siste åtte kampene i 2021-sesongen.

For å finne den forrige seieren må man helt tilbake til 17. oktober i fjor, da de knuste Mjøndalen 7–0 på hjemmebane.

Info FK Haugesund etter fem seriekamper 1994 – 15 poeng (5–0–0) etter fem kamper i 2. divisjon avdeling 4 – endte på 1. plass 1995 – 6 poeng (2–0–3) etter fem kamper i 1. divisjon avdeling 1 – endte på 4. plass 1996 – 7 poeng (2–1–2) etter fem kamper i 1. divisjon avdeling 1 – endte på 1. plass 1997 – 7 poeng (2–1–2) etter fem kamper i Eliteserien – endte på 9. plass 1998 – 1 poeng (0–1–4) etter fem kamper i Eliteserien – endte på 13. plass – uavgjort borte mot Strømsgodset i 5. runde. Første seier borte mot Sogndal i runde 7. 1999 – 7 poeng (2–1–2) etter fem kamper i 1. divisjon – endte på 1. plass 2000 – 7 poeng (2–1–2) etter fem kamper i Eliteserien – endte på 14. plass 2001 – 12 poeng (4–0–1) etter fem kamper i 1. divisjon – endte på 4. plass 2002 – 6 poeng (1–3–1) etter fem kamper i 1. divisjon – endte på 9. plass 2003 – 8 poeng (2–2–1) etter fem kamper i 1. divisjon – endte på 6. plass 2004 – 4 poeng (1–1–3) etter fem kamper i 1. divisjon – endte på 14. plass 2005 – 13 poeng (4–1–0) etter fem kamper i 2. divisjon avdeling 3 – endte på 2. plass 2006 – 6 poeng (2–0–3) etter fem kamper i 1. divisjon – endte på 9. plass 2007 – 8 poeng (2–2–1) etter fem kamper i 1. divisjon – endte på 8. plass 2008 – 6 poeng (2–0–3) etter fem kamper i 1. divisjon – endte på 6. plass 2009 – 7 poeng (2–1–2) etter fem kamper i 1. divisjon – endte på 1. plass 2010 – 5 poeng (1–2–2) etter fem kamper i Eliteserien – endte på 6. plass 2011 – 4 poeng ( (1–1–3) etter fem kamper i Eliteserien – endte på 6. plass 2012 – 8 poeng (2–2–1) etter fem kamper i Eliteserien – endte på 7. plass 2013 – 10 poeng (3–1–1) etter fem kamper i Eliteserien – endte på 3. plass 2014 – 2 poeng (0–2–3) etter fem kamper i Eliteserien – endte på 11. plass – første seier borte mot Brann i runde 6. 2015 – 5 poeng (1–2–2) etter fem kamper i Eliteserien – endte på 12. plass 2016 – 7 poeng (2–1–2) etter fem kamper i Eliteserien – endte på 4. plass 2017 – 7 poeng (2–1–2) etter fem kamper i Eliteserien – endte på 10. plass 2018 – 7 poeng (2–1–2) etter fem kamper i Eliteserien – endte på 4. plass 2019 – 7 poeng (2–1–2) etter fem kamper i Eliteserien – endte på 7. plass 2020 – 7 poeng (2–1–2) etter fem kamper i Eliteserien – endte på 9. plass 2021 – 5 poeng (1–2–2) etter fem kamper i Eliteserien – endte på 11. plass 2022 – 0 poeng (0–0–5) etter fem kamper i Eliteserien Vis mer

Etter forrige helgs hjemmeseier mot Bodø/Glimt, har entusiasmen vært stor i Viking og Stavanger. Tyngre har det vært i Haugesund, men det var gjestene fra Haugalandet som scoret kampens første mål i Rogalands-derbyet lørdag kveld.

Alioune «Badou» Ndour var sikker da han fikk ballen etter et nydelig innlegg fra Mads Sande og dermed sto det 0–1 etter halvspilt 1. omgang.

Viking måtte klare seg uten Zlatko Tripic, som hadde scoret tre av Vikings fem mål i Eliteserien denne sesongen før lørdagens kamp. Berisha hadde på sin side ikke scoret noen mål, men mot Haugesund kom uttellingen.

Fem minutter etter Haugesunds scoring, kom Harald Nilsen Tangen seg fri ute på høyresiden. Veton Berisha holdt igjen løpet sitt, og fra like ved straffemerket bredsidet han enkelt inn sesongens første scoring i Eliteserien.

Samme Berisha reddet på streken noen minutter senere, før han like før pause sendte Viking i ledelsen–igjen etter fint forarbeid fra Nilsen Tangen.

I den andre omgangen var det Viking som både var best og tok beste vare på sjansene, og til slutt endte det 5–1 til hjemmelaget.