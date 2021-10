FORBEREDER SEG PÅ TYRKIA: Ståle Solbakken møtte pressen før trening på Ullevaal Stadion i formiddag.

Solbakken håper på ekstra hjelp fra dødball-ekspert

ULLEVAAL STADION (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken håper den innleide dødballtreneren Bernardo Cuevas spisskompetanse skal hjelpe Norge mot Tyrkia.

– Vi har ikke vært gode på dødball og har ingenting å tape på det. Han er veldig motivert, gutta har tatt det godt i mot. Det var litt annerledes på «Drillo» sin tid da Bjørn Hansen sa at vi kunne slå fire innoverskrudde frispark og vi var to meter og motstanderne 1.30. Egil og Bjørn var nok forut sin tid. Nå er det mange som har utlignet det, dessverre, sier Solbakken.

På dagens pressekonferanse på Ullevaal Stadion var Egil «Drillo» Olsen til stede. Trenerveteranen skjønner ikke helt hvorfor hans gamle elev har hentet inn en ekstra dødballtrener.

Cueva, som til daglig jobber med Premier League-overraskelsen Brentford, skal være med på denne og neste landslagssamling. Meksikaneren møtte spillerne på treningsfeltet for første gang i går.

– En kamp kan bli avgjort på veldig små marginer og vi har veldig kort tid til å forberede oss. Brentford og Midtjylland har vært de to klubbene i Europa som har hatt de beste resultatene på dødball og som scorer mest på dødball de siste fem årene. De jobber på en litt annen måte, sier Solbakken før han legger til:

– Dette er ikke noe hokus pokus men en mann som jobber i detalj på dette. Vi håper at det kan bikke i vår favør. Tar vi EM i sommer så var det 142 mål. 40 av disse kom på dødball. Det er en vesentlig del av spillet fortsatt.

Før onsdagens trening sier Ståle Solbakken at han er «sikker på 7–8 plasser» før fredagens VM-kvalik i Tyrkia. Han jobber med to kampplaner og er klar på at landslaget må bli mer effektiv hvis de skal lykkes.

– Vi har produsert sjanser på mange måter, så vet jeg og spillerne at vi må være mer effektive. Vi mister mange opplagte, store sjanser som man vanligvis ikke bommer på. Så har vi også vært litt uheldig hvor vi har hatt stolpe ut. Det viktigste er at du kommer til sjansene. Målscorere har vi jo, sier Solbakken.

Han ser for seg at tyrkerne kommer «flyvende ut fra start og prøver å sette et skikkelig tempo i kampen».

– De har ny trener, publikum bak seg og vil prøve å få sine beste individualister på ballen. De har et stort repertoar og vil prøve å satt sine beste i scene. Vi frykter dem ikke, men det vil være dumt å ikke ha respekt for Tyrkia. Da de gikk inn i EM var de regnet som en av outsiderne. Det er et lag med store individuelle kvaliteter, spillere som dominerer i mange lag. De har et sterkt utvalg, konstaterer Solbakken.