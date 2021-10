Kommentar

Dette må være verdensrekord

Av Knut Espen Svegaarden

MÅ TENKE HELT NYTT: Landslagssjef Ståle Solbakken.

Ståle Solbakken hadde en plan A. Den måtte han tidlig skrote, da Alexander Sørloth ble skadet. Da var han over på plan B.

Men den røk i småbiter denne uken, da skadene som førte til tidenes forfallsliste, ble klarere og klarere.

Nå er det plan C som gjelder ...

Eller kanskje det er plan D. Eller E. Det skjer noe hver dag her som gjør at papirkurven til Solbakken snart er full.

Landslagssjefen mener det som har skjedd mellom landskampene i september og oktober må være verdensrekord i forfall.

Her er forfallene Spillere som er utilgjengelige: Rune Jarstein, André Hansen, Joshua King, Omar Elabdellaoui, Kristoffer Ajer, Jonas Svensson, Sander Berge, Mathias Normann, Fredrik Midtsjø og Alexander Sørloth. Spillere i troppen som er usikre: Erling Braut Haaland og Per Kristian Bråtveit. Sistnevnte skal sjekkes hos landslaget etter at han måtte ut med en skade lørdag. De øvrige spillerne i troppen: Sten Grytebust, Ørjan Håskjold Nyland, Fredrik André Bjørkan, Julian Ryerson, Stian Gregersen, Andreas Hanche-Olsen, Marcus Holmgren Pedersen, Marius Lode, Birger Meling, Stefan Strandberg, Ruben Gabrielsen, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Iver Fossum, Jens Petter Hauge, Dennis Tørset Johnsen, Morten Thorsby, Martin Ødegaard, Veton Berisha, Ohi Omoijuanfo og Kristian Thorstvedt. Vis mer

Jeg har vært med og rundt det norske herrelandslaget, som journalist eller kommentator, hvert år siden 1985. Og det er blitt noen forfall, både viktige og mindre viktige.

Men aldri har jeg opplevd noe som dette – noe nær en epidemi av skader. Hvis du tar med Omar Elabdellaoui, som ganske sikkert hadde vært i en tropp om han var frisk, så kan Solbakken ende opp med noe nær en halv tropp av forfall.

Det mest ekstreme er at både første- og annenkeeper er utelukket (Rune Almenning Jarstein og André Hansen) og ingen av de tre førstevalgene som spisser (rangert, Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Joshua King) blir etter det vi forstår ikke å se i Istanbul fredag.

Det er det verste.

Men forfallet til Mathias Normann, turboen på midtbanen, kan fort være like ille. Normann har tatt taktstokken som Sander Berge fortsatt ikke har fått prøve under Solbakken og er blitt en svært viktig mann for Norge. Normann har åpnet godt i Norwich. Han hadde vært bankers på landslaget mot Tyrkia.

At Kristoffer Ajer også er ute, det gjør at stopperparet (om det da ikke blir tre stoppere) gir seg selv i Andreas Hanche-Olsen og Stefan Strandberg.

Solbakkens utvalg er blitt langt mindre med alle disse forfallene, selv om nye spillere selvsagt kommer inn.

Men det er ikke bare bare å komme inn i en tropp før en viktig landskamp heller, hvis erfaringen kun er fra Eliteserien. Solbakken ser ikke noe poeng i ta med seks-syv debutanter, også av hensyn til den gruppen som er etablert det siste året. Da tar han heller en mindre tropp. Dette er ingen «øvelse» for å bli landslagsspiller på sikt.

For Ståle Solbakken må snu alle forfallene til «oss mot overmakten», han må få spillerne han har igjen til å se at dette er muligheten til å overraske, i en kamp der tyrkerne nå får et naturlig favoritt-press på sin egen hjemmebane.

Det har ikke alltid lykkes for tyrkerne heller. De har hatt en rufsete kvalifisering så langt, og at beskjedene om de norske forfallene også når Tyrkia kan føre til to ting: De blir for seierssikre – eller de beholder roen og bare blir tryggere på at dette er deres mulighet.

Jeg ville startet med følgende 11 (forutsatt at alle de skadde spillerne forblir uaktuelle og ingen flere blir skadet), i en 4–2–3–1-formasjon:

Keeper:

Ørjan Håskjold Nyland – fordi han har mest erfaring med så tøffe bortekamper.

Høyreback:

Marcus Holmgren Pedersen – i god form. Har fart, som trengs.

Midtstopper:

Stefan Strandberg – lederen i forsvaret. Spilt gode landskamper under Solbakken.

Midtstopper:

Andreas Hanche-Olsen – solid i de kampene han har fått prøvd seg i og virker bra sammen med Strandberg.

Venstreback:

Fredrik Bjørkan – i kjempeform. Har fysikk, god fot og ok fart.

Sentral midtbane:

Morten Thorsby – blir viktigere enn noen gang at han holder denne midtbanen sammen nå. Tøff innstilling.

Sentral midtbane:

Fredrik Aursnes – har gått litt under radaren for mange, men er god nok til å ta en midtbaneplass mot Tyrkia. God ballspiller.

Høyre kant:

Kristian Thorstvedt – innsats, målpoeng, fandenivoldskhet. Viktig i en slik kamp. Kan bytte posisjon med Ødegaard om det ikke fungerer.

Bak spiss:

Martin Ødegaard – må ta masse ansvar her, både for laget og målpoeng. Og det gjør han, på en god dag.

Venstre kant:

Birger Meling – kan lett flyttes opp fra backen sin. Glimrende sesong, gode innlegg, driv i spillet sitt. Viktig mann.

Spiss:

Veton Berisha – har vist form, har innstilling, tøffhet, ikke en som bryr seg med litt piping på tribunene heller. Kan være den «djevelen» Solbakken trenger i mangel av de andre spissene.