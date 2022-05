HERJET: Lars-Jørgen Salvesen (til venstre) og Johan Hove (til Høyre) herjet med Kristiansund mandag kveld.

Godset fortsatte storformen – knuste Kristiansund

(Kristiansund – Strømsgodset 0–3) Etter det ydmykende 0–5-tapet hjemme mot Sandefjord har Strømsgodset snudd skuta: Null baklengsmål på tre kamper.

For med fire av seks mulige poeng på sine to foregående kamper – hjemme mot Rosenborg (3–0) og borte mot Viking (0–0) – var det et selvsikkert Strømsgodset-lag som gjestet Kristiansund stadion mandag kveld.

23 minutter inn kampen la Ole Enersen inn i feltet hvor Halldor Stenevik fyrte ballen videre i blokken. Men på returen sto Johan Hove klar og satte inn gjestenes første mål.

Kristiansund kjempet for utligning, men isteden var det Stenevik som kom seg på en kontring. Med seg hadde han Lars-Jørgen Salvesen, som ble spilt alene med keeper og doblet gjestenes ledelse.

Vondt ble til verre for hjemmelaget da Salvesen gikk på nok en kontring, og spile Hove alene med keeper. Målscoreren gjorde det enkelt, og satte inn sin andre for dagen.

– Det var ufattelig deilig å spille utpå der. Jeg fikk meg to mål for første gang i karrieren, og jeg skulle gjerne hatt tre. Det er noe solid i oss, sier Hove til Discovery.

«Optimist» av Jahn Teigen runget fra hjemmesupporterne, men dessverre for nordmøringene ble det med god stemning og sang på fotballens festdag.

Info Strømsgodset: i Eliteserien 2022: Jerv – Strømsgodset 1–0 Strømsgodset – Molde 1–3 Haugesund – Strømsgodset 0–1 Strømsgodset – Sandefjord 0–5 Strømsgodset – Rosenborg 3–0 Viking – Strømsgodset 0–0 Kristiansund – Strømsgodset 0–3 Vis mer

Marerittstart

Kristiansund har slitt stort i sesongstarten og har tapt fem av seks kamper, så langt. Det tok dem fire kamper før de fikk sitt første og eneste poeng så langt, hjemme i 2–2-kampen mot HamKam.

– Det er vanskelig å sette ord på. Jeg synes egentlig at vi kommer ålreit i gang, men vi er for lett å trenge igjennom på og skape sjanser på. Nå trenger vi karakterer som kan vise at det er artig å spille fotball, sier KBK-trener Christian Michelsen til rettighetshaveren.

Nordmøringene rykket opp til Eliteserien for første gang i 2017, og har aldri startet sesongen dårligere enn nå.

– Det er brutalt. Hva skal man si ... Jeg føler vi prøver fra start, men vi blir straffet voldsomt hardt, sier Christoffer Aasbak til Discovery.

Fra før var 2017- og 2018-sesongene deres dårligste, hvor de sto med seks poeng etter seks kamper.

Det har vært 13 tilfeller av 5 eller flere tap fra sesongstart i tidsrommet 1948–2021. 11 av 13 har endt med nedrykk. Unntakene: Ørn i 1948 (fem strake tap) og Sarpsborg 08 i 2020 (fem strake tap). Ørn ble nummer 6 av 8 lag i sesongen 1948/49, Sarpsborg 08 kom på 12.-plass i 2020 (16 lag).

Info Kristiansund BK i Eliteserien 2022: Aalesund – Kristiansund 1–0

Kristiansund – Sarpsborg 08 2–3

Jerv – Kristiansund 1–0

Kristiansund – HamKam 2–2

Haugesund – Kristiansund 2–0

Kristiansund – Strømsgodset 0–3 Vis mer