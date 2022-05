Kommentar

Landslagskommentar: Over til deg, Klaveness

Av Knut Espen Svegaarden

VISER VEI: Lise Klaveness på Ullevaal stadion i april.

Ståle Solbakken (54) må få respekt for at han nå overlater det politiske til politikerne – ved NFF-president Lise Klaveness.

Under uttaket av landslagstroppen, som skal spille fire kamper i Nations League i perioden 2.- 12. juni, fikk Solbakken naturlig nok spørsmål om videre markeringer rundt A-landslagets kamper.

Han henviste til Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund. Fordi sport skal få slippe belastningen, den tar NFF nå heller tilbake til styrerommet. Solbakken skal få drive med fotball, det han, i utgangspunktet, var ansatt for. Han har vært en pådriver for markeringer, så engasjert som han er i sport, politikk og sportspolitikk.

Norge var blant nasjonene, kanskje den nasjonen, som sterkest markerte sin avstand og holdning til Qatar og forholdene i landet som skal arrangere VM for herrer i desember.

Det skapte en viktig oppmerksomhet.

GIR BALLEN VIDERE: Ståle Solbakken under landslagsuttaket tirsdag.

Men nå, som det ikke er FIFA, men UEFA, som arrangerer de kommende landskampene i Nations League, så ser ikke NFF det samme poenget. Spillerne skal få slippe, politikerne overtar. Det skal påvirkes fra styrerommet, noe Klaveness har satt hele sin stilling inn på – og allerede gjort mye ut av.

Ståle Solbakken må nok regne med flere spørsmål rundt dette, også når landslaget samles om en uke. Det samme vil garantert Erling Braut Haaland få, når han for første gang møter medier og presse under samlingen.

Spørsmål skal da også stilles, det er en journalists jobb enten spillere, trenere og ledere liker det eller ikke. Så blir det etter hvert mer et spørsmål om hvor lenge de samme spørsmålene skal stilles til spillere og trenere, før vi forstår at dette på sikt må ligge på politikernes bord.

Så lenge NFF har bestemt at spillerne skal få slippe å være politikere, i hvert fall på denne samlingen og i denne turneringen, som er i regi av UEFA, så bør det respekteres.

Norge skal i hvert fall i gang med en turnering som både blir vanskelig og viktig. Vanskelig fordi motstanderne er Serbia og Sverige, i Nations Leagues nivå to. Viktig, fordi det både kan gi en lettere vei til et mesterskap – og fordi det betyr noe for seedingen til neste EM-kvalifisering.

Og det er her Erling Braut Haaland, som har scoret 15 mål på 17 A-landskamper for Norge, spiller en svært viktig rolle. Han har hatt en god sesong, og alle spekulasjonene om klubbskifte er nå ferdigspilt. Så Haaland kan fint konsentrere seg om å hjelpe Solbakken og Norge til gode og viktige resultater i første halvdel av juni.

Det vil, trolig, bli helt avgjørende for landslaget at Haaland både spiller og presterer for Ståle Solbakken. Mulighetene for et sluttspill forsvant mye med Haalands skade i fjor høst, mens den vil øke nå, med en skadefri frontmann og spiss på laget.

Problemet, i denne Solbakken-troppen også, er forsvarsspillere. Enten er de skadet (Kristoffer Ajer, Stian Gregersen), eller de har spilt lite fotball det siste halvåret (Stefan Strandberg, Marius Lode, Marcus Holmgren Pedersen, Fredrik Bjørkan). Forsvarsspillere virker å være et evig problem for et norsk A-landslag, selv om det defensive definitivt har tatt seg opp under Solbakkens ledelse.