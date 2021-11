Tvilsom straffe senket Mjøndalen på overtid: − Brutalt, vondt og jævlig

(Mjøndalen - Viking 0–1) Først bommet Christian Gauseth fra 11 meter. Så fikk Viking straffe tre minutter på overtid. Det skulle de trolig ikke hatt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Hvordan er det straffe? utbrøt Christian Gauseth til Eurosport da han fikk se situasjonen etter kampen.

Mai Traoré hadde nettopp kommet inn for å jage seiersmålet for Viking da han banket ballen opp i ansiktet til Nikolas Walstad inne i boksen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Men dommer Sigurd Smehus Kringstad mente den traff armen, og pekte på straffemerket.

– Han limer den jo rett i ansiktet mitt, og dommeren presterer å dømme straffe, så det er brutalt, sier Walstad til Eurosport etter kampen.

– Det er veldig, veldig bittert. Når vi holder unna i 93 minutter, og så kommer den der... Det der er ikke hands. Et poeng kunne vært gull verdt. Det er blytungt å få den på slutten. Det er det verste med fotball, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen til Eurosport.

Dommersjef Terje Hauge mener bildene ikke er gode nok til å konkludere.

– Venstrearmen får en form for slag, en sving bakover. Fysisk er det vanskelig at den svingen kommer uten at ballen er i armen, uten at jeg klarer å identifisere at ballen er i armen, sier Hauge til VG.

– Hvis armen er i ballen, så er det en straffbar hands, selv om den kommer fra hodet først. Det er fordi armen er over skulderhøyde. Hadde den vært under skulderhøyde, hadde det vært spill videre, sier Hauge.

BITTERT: Christian Gauseths Mjøndalen kunne hatt tre poeng, så ut til å ta ett poeng, men endte opp med null etter en feilaktig dommeravgjørelse.

For Veton Berisha gjorde ingen feil fra krittmerket, og limte ballen opp i høyre kryss.

– Sånn er det når det ene laget har en som kan ta straffe, og det andre ikke har det, var Berishas svar på straffesituasjonen.

Et kvarter tidligere lå nemlig ballen på krittmerket på motsatt side av banen. En Shayne Pattynama-hånd på ville veier traff ansiktet til Herman Kleppa inne i feltet, og Gauseth fikk muligheten til å gi Mjøndalen en svært ufortjent ledelse etter et konstant Viking-press fra første stund.

Men han bommet.

– Det føles helt grusomt. Det er så vondt som fotballen kan bli. Et lass av skyldfølelse og dårlig samvittighet ovenfor lagkameratene mine. Men om det er noen som skal bomme straffe, så er det meg. For dette er mitt lag, og slik har det vært i mange år, og da er det slik det er å ha det ansvaret, sier han til Eurosport etter kampen.

HELT: Arild Østbø ble plassert på benken for anledningen. Patrik Gunnarsson svarte med å redde straffe.

Det skal dog sies at det ikke er ufortjent at alle poengene ble med til Stavanger til slutt.

Bortelaget fyrte av tosifret antall skudd, men få kom frem til målet takket være en iherdig innsats av Mjøndalens forsvar, anført av Nikolas Walstad.

Midtstopperen reddet på streken to ganger, og var generelt vanskelig å ha med å gjøre for Viking-angriperne.

Og når først skuddene begynte å komme forbi den fremste linjen av Mjøndalen-forsvaret så var målvakt Idar Lysgård der med artilleriet, og stoppet det som kom fra Berisha, De Lanlay, Tripic & co.

Det måtte altså en mulig feilaktig straffe til for å få ballen i mål.

– Det føles skikkelig urettferdig. Det er så brutalt, og vondt og jævlig som fotballen kan bli, sier Gauseth.

Ifølge Eurosport ønsket ikke dommer Sigurd Kringstad å stille til intervju umiddelbart etter kampen, men sier i en intervjuseanse senere på kvelden at han opplevde at ballen traff hånda etter først å ha truffet Walstad i ansiktet, og at det da er straffe siden armen er løftet.

BESTEMT: Dommer Sigurd Kringstad var ikke i tvil om at ballen traff armen til Walstad.

Det var mer eller mindre et mirakel at Viking ikke ledet allerede etter 45 minutter.

Veton Berisha var stadig farlig frempå, men landslagsspissen hadde ikke helt fininnstilt siktet sitt søndag kveld.

Men han var ikke den eneste som fikk muligheten til å trykke på avtrekkeren inne i Mjøndalens 16-meter. Både Kristoffer Løkberg og Yann-Erik De Lanlay hadde muligheter, men Mjøndalen-spillerne ofret alt og blokkerte det som kom av skudd.

– Vi dominerer hele kampen, så det er en fortjent seier, sier Berisha til Eurosport.

Det betyr at Mjøndalen har kniven på strupen før sesonginnspurten.

– Nå har vi fire forsøk på å ta igjen de to poengene opp til de foran oss, så det blir tøft, men vi har vært i den situasjonen her tidligere, sier Mjøndalen-treneren.

Mjøndalen har på spektakulært vis reddet plassen i Eliteserien på siste kampdag to år på rad, og nå ligger det an til nok en spennende innspurt for laget fra 3050.

les også Mjøndalen berget plassen etter dødballscoring syv minutter på overtid

Til tross for at Vegard Hansens menn ligger nederst på tabellen, så er det altså «bare» to poeng opp til kvalikplass.

Så ingenting er avgjort.