Harry Maguire gestikulerte tydelig til kritikerne sine da han satte 1–0-scoringen mot Albania. Det fikk tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane til å tenne på alle plugger.

Freste mot Maguire etter nettkjenning: − Flaut

(England - Albania 5–0) Det har stormet rundt Manchester United-kaptein Harry Maguire (28) de siste ukene. Fredag svarte han med scoring da England nedsablet Albania. Men ikke alle lot seg imponere over midtstopperen.

Av Daniel Nerli Gussiås

Mange har pekt på Maguires svake form som en av hovedproblemene for et Manchester United i krise den siste tiden. Etter at Maguire, som ble gjort til verdens dyreste forsvarsspiller i 2019, kom tilbake fra skade, har han slett ikke levert varene.

Kveldens landskamp mot Albania ble likevel et sårt etterlengtet lyspunkt for engelskmannen. Knappe ti minutter var spilt da Maguire satte pannebrasken til et godt slått innlegg inn i feltet til 1–0.

Maguire feiret med å stikke fingrene i ørene, sannsynligvis for å signalisere at han «blokkerer kritikken ute». Det falt slett ikke i god jord hos alle. Tidligere Manchester United-kaptein og nåværende Sky-ekspert, Roy Keane, har ikke vært nådig med Maguire i det siste.

Maguire avsluttet feiringen med fingrene i ørene og skliende på kne.

Også i kveld kom han med kraftig skyts i Maguires retning.

– Han tror han stilner kritikerne. Det synes jeg er flaut. Han har vært en skam for Manchester United de siste månedene, og så tror han at han setter skapet på plass med å score i kveld. Det er flaut, freser Keane i Sky-studio.

Roy Keane har vært tydelig i sin kritikk av Harry Maguire den siste tiden.

Senere i omgangen doblet Harry Kane, som også har slitt i høst, til 2–0 for «Three Lions». Jordan Henderson fortsatte ballet med en kremscoring til 3–0. Ti minutter før hvilen økte Kane til 4–0.

Samme mann sikret seg hat tricket sitt med en akrobatisk perle av en scoring like før hvilen. Et perfekt hat trick med en scoring med venstre bein, en med høyre og ett med hodet. 5–0.

Harry Kane vartet opp med denne godbiten til 5–0.

Med disse scoringene ble Garth Saouthgates menn historiske. Aldri før har et engelsk landslag scoret flere mål iløpet av et kalenderår. Den forrige rekorden ble satt i 1908 og lød 39. Årets utgave har hittil notert seg for 42.

Kane ble også tidenes mestscorende i tellende kamper for det engelske landslaget. Han står nå med 39.

Andreomgang inneholdt ingen scoringer, og dermed endte det 5–0 til vertene på Wembley. Dermed topper engelskmennene gruppe I med 23 poeng, tre poeng foran tabelltoer Polen.

Andre nevneverdige resultater fredag kveld:

Italia - Sveits 1–1

Danmark - Færøyene 2–1