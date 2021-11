Kommentar

Solbakken må finne svar på hvorfor Norge bommer - gang på gang

Av Knut Espen Svegaarden

SAMLING: Ståle Solbakken valgte å samle spillere og trenerapparatet i midtsirkelen på de Kuip i Rotterdam rett etter nederlaget mot Nederland.

ROTTERDAM (VG) Dagen etter nok en vond dag for norsk landslagsfotball, så er det tid for å gjøre to ting: Bygge videre på det gode som har skjedd i 2021 - og ikke minst gå grundig gjennom hvorfor Norge nå har bommet på kvaliken til 11 strake mesterskap.

For en så aktiv og rastløs mann som Ståle Solbakken så gjør avstanden til neste kamp, til neste samling, opplevelsen i Rotterdam til en langvarig lidelse. Han hadde i det minste håpet på at Norge skulle klare play-off, med kamper til våren.

Nå må han håpe på en treningskamp i mars - før Nations League starter i juni.

Solbakken må ta med seg det gode arbeidet han og trenerteamet hans har gjort i 2021, Norge er blitt vanskelige å få hull på igjen, Norge har blitt tryggere med ball, inn i 2022. Men skal Norge ta ytterligere steg, de stegene som Danmark og Sverige stadig tar, så nytter det ikke med 15 scoringer på 10 kvalik-kamper.

Da blir det som det pleier - nesten godt nok.

Norge har bommet i 11 strake kvalifiseringer, under seks forskjellige landslagssjefer (Nils Johan Semb, Åge Hareide, Egil Olsen, Per-Mathias Høgmo, Lars Lagerbäck og Ståle Solbakken).

De 11 kvalifiseringene kan deles i fire:

1) Fire ganger har Norge vært i en eller annen form for play-off (EM 2004, VM 2006, EM 2016 og EM 2020).

2) Fire ganger har Norge vært i nærheten, på plassen bak enten direkte-kvalifisert eller play-off (EM 2008, VM 2010, EM 2012 og VM 2022).

3) Tre ganger har Norge vært fullstendig sjanseløse (VM 2002, VM 2014 og VM 2018).

4) Norge har bommet i avgjørende situasjoner og kamper flere ganger. Verst var dobbelt-møtet med Ungarn i play-off til EM 2016.

Siden 2000 har Sverige vært i 8/10 mesterskap og har fortsatt sjansen på sitt niende. Danmark har akkurat kvalifisert seg til sitt sjuende mesterskap av 11 mulige. Selv Island (to ganger) og Finland (en gang) har deltatt i mesterskap siden Norge ble slått ut av EM 2000.

Hvorfor er det sånn?

Det er selvsagt mange årsaker. En av dem tror jeg handler om fast spillestil, som både svenskene og danskene har, selvsagt med visse justeringer, over lang tid. Det har også med kultur og erfaring og tradisjoner å gjøre: Danmark har vunnet EM, Sverige har vært i en VM-finale.

Det er verd å huske på at det mye omtalte 1990-tallet i norsk fotball heller er et unntak enn en regel for Norges herrelandslag i fotball. Da Drillo tok Norge til VM i 1994, hadde ikke Norge vært med siden 2. verdenskrig.

Kun fire mesterskap har Norge deltatt i gjennom hele historien (VM 1938, VM 1994, VM 1998 og EM 2000). Til sammenligning har svenskene deltatt i 18 mesterskap, danskene i 13.

Det er en forskjell, også i innstillingen til laget fra folk: I Sverige og Danmark er de vant til å ha et fotball-lag som ganske ofte ypper seg mot de store nasjonene. I Norge tror vi fort at alt går galt, at dette går ikke, at det etter hvert er blitt typisk norsk å bygge luftslott.

Det må vi gjøre noe med, og jeg tror Ståle Solbakken og teamet hans kan klare å bryte denne barrieren som nå er blitt høyere og høyere, der media snart ikke har annet å skrive om enn gamle bragder. Husk at den yngste nordmannen som har spilt mesterskapsfotball for Norge er John Carew. Han er 42 år nå.

Det er lett å lete etter unnskyldninger når noe går galt – at Solbakken ikke kjente spillerne før han havnet rett i en kvalik, at myndighetene sørget for at Norge måtte reise på sin egen hjemmekamp (Malaga) mot Tyrkia, om udyktigheten som kostet poeng mot Latvia - og det kanskje verste av alt: Skadene på Erling Braut Haaland.

Men dette er bare å glemme. «Water under the bridge», kaller engelskmenn det. Nei, da er det viktigere å fokusere på at det gror godt i norsk fotball, det viser prisen NFF har fått av UEFA for å være den best fremgangsrike nasjonen på aldersbestemte landslag (guttesiden).

Noe av problemet er at det har grodd godt før også, uten at det har hjulpet stort. Det siste steget, fra å være en lovende juniorspiller til en spiller som tar steget ut internasjonalt på A-nivå har vist seg vanskelig i Norge.

For sluttspill på aldersbestemte landslag er en viktig erfaring.

Men jeg vil egentlig bare vite om U-21-sjef Leif Gunnar Smerud har noen spillere som kan gjøre Ståle Solbakkens A-landslag bedre. Og at klubber, og Solbakken, kan få den tøffheten som trengs inn i spillerne.

Sånn at det ikke går fra 11 til 12 mesterskap uten norsk deltakelse.

Rekorden er for øvrig 20 strake mesterskap uten norsk deltakelse - fra 1938–94 ...