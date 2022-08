NYE FARGER: Kristian Eriksen bytter grønt og hvitt med blått og hvitt.

Bekreftet: Kristian Eriksen er klar for Molde

HamKam selger profilen Kristian Eriksen (27) til Molde i en av Norges mest oppsiktsvekkende overganger gjort innad i Eliteserien.

Da pandemien traff Norge var Kristian Eriksen underlagt treningsforbud som breddefotballspiller i Elverum på nivå fire.

En ydmyk forespørsel om å få trene med moderklubben HamKam har senere endt med en opprykksreise under Kjetil Rekdal, som i vinter ville hente ham med til Rosenborg - før han nå er solgt til Molde for, ifølge VGs opplysninger, 15 millioner kroner etter en budkrig med regjerende seriemester Bodø/Glimt.

Molde bekreftet overgangen tirsdag ettermiddag. Eriksen har signert en kontrakt som strekker seg ut 2026-sesongen.

– Veldig spennende med nye utfordringer! Jeg seg fram til å møte nye lagkamerater, og folk både i og rundt klubben. Det blir en litt annen hverdag, men en utfordring jeg gleder meg veldig til, sier Eriksen i en pressemelding.

Sportssjef i HamKam, Espen Olsen, sier til VG at de er fornøyd med overgangen.

– Det er en historisk god avtale for HamKam. Vi har vært åpne på at vi ønsket å beholde spilleren, men avtalen kom opp på et slikt nivå at det var riktig for oss å selge. Det er mange gode spillere i HamKam, og jeg har tro på at vi skal forsterke oss i august, sier Olsen.

Olsen ønsker ikke å kommentere noe innhold i selve avtalen, men forteller at dialogen mellom ham og Eriksen har vært godt hele veien.

På spørsmål om hva de skal gjøre med millionene som nå kommer inn, svarer han:

– Dette gir oss en mulighet til å tenke både langsiktig og kortsiktig. Vi kommer ikke til å miste hodet og bruke mye penger på enkeltspillere, sier Olsen, og sier de er opptatt av å finne «spennende spillere som har fremtiden foran seg».

For Molde hastet det å få overgangen gjennomført slik at Eriksen blir spilleklar til torsdagens VG + Sport-sendte Europa Conference League 3. kvalikrunde-oppgjør mot ungarske Kisvárda F.C.

Eriksen har tidligere uttrykt følgende ønske gjennom Hamar Arbeiderblad:

– Jeg ønsker en overgang til Molde nå. Jeg digger «Kamma», men må tenke på meg selv om min egen karriere også, sier han.

I mars gikk Eriksen ut i Hamar Arbeiderblad og ba om en overgang til Rosenborg, men han ble ikke gjenforent med gamlesjefen Kjetil Rekdal. I stedet kom en rekke hatmeldinger i innboksen i sosiale medier.

27-åringen har levert fire mål og tre målgivende for HamKam denne sesongen. Den nyopprykkede klubben ligger på 12. plass i Eliteserien, mens Molde topper Eliteserien.