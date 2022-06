Kommentar

Hittil har alt gått etter planen

Av Knut Espen Svegaarden

PEKER UT RETNINGEN: Landslagssjef Ståle Solbakken på tirsdagens trening på Ullevaal stadion.

ULLEVAAL STADION (VG) Halve samlingen er unnagjort. Hittil har absolutt alt gått etter planen for landslagssjef Ståle Solbakken (54) og teamet hans. Kan det fortsette?

Tenkt scenario, på trener-rommet på Ullevaal-stadion før landslagssamlingen, der Solbakken sitter sammen med trenerne Kent Bergersen og Brede Paulsen Hangeland.

Bergersen: - Hva kan vi regne med i de to første kampene, borte mot Serbia og Sverige?

Hangeland: - Er vi gode defensivt så kan vi klare poeng i begge kampene.

Solbakken: - Det ideelle er to seirer, seks poeng, noen Haaland-scoringer på et ganske tidlig tidspunkt. Da kan vi kan spare han i deler av kampene sånn at han er opplagt til de to siste, mot Slovenia og Sverige.

Bergersen: - Ja ... haha.

Hangeland: Haha ... særlig.

For særlig sannsynlig var det jo egentlig ikke. Men så var det nøyaktig det som skjedde. Etter de to vanskeligste, i utgangspunktet, kampene i Norges pulje, står Norge med seks poeng, Haaland har scoret tre, ingen spillere er blitt skadet - og Haaland har fått hvile i 39 av 180 minutter.

Det har, så langt, under samlingen vært ideelt, alt har gått etter planen. Mot Serbia stemte keeperspillet så godt at Norge holdt nullen. Mot Sverige var dommeren, om ikke Norges venn, så i hvert fall ingen vrien motstander da Morten Thorsby fikk straffespark tidlig i kampen.

Begge situasjonene, pluss det faktum at Norge har en av Europas beste målscorere, vippet to jevne kamper i Norges favør.

De berømte marginene har så langt gått Norges vei. Men det er heller ikke tilfeldig. Ingen ting er tilfeldig for denne landslagsledelsen.

Danskene kaller det «å spille seg inn i hellet», et veldig godt uttrykk, etter min mening. Gjør du mye riktig, så kommer ofte flaksen i tillegg. Og opplegget til landslagsledelsen er nøye planlagt, system, motstander, spillertyper. Solbakken og medhjelperne er ikke redd for å endre på laget, i hvert fall offensivt.

Her spiller det også inn at Norge nå har såpass mange gode offensive spillere, flere av dem i de største ligaene, at det går an å bytte uten at laget svekkes.

Vi skal huske at situasjonen rundt denne samlingen er mer lik klubbhverdagen til de beste klubbene: Et norsk landslag har aldri før spilt fire kamper på 11 dager, som de gjør nå. Selv ikke under VM i 1998, der Norge spilte fire kamper, kom de så tett som kampene mot Serbia, Sverige (to kamper) og Slovenia gjør nå.

Og her er det en klar fordel at landslagssjefen, for ganske kort tid siden, ledet et lag (FC København) som hadde en slik hverdag i perioder.

GODE VENNER: Erling Braut Haaland (til venstre) og Martin Ødegaard.

Ståle Solbakken vet at han må tyne de beste spillerne, men prøve å hvile dem når det er mulig. Av de viktigste offensive spillerne er det kun Martin Ødegaard som har spilt hvert minutt så langt. Mohamed Elyounoussi har hvilt i 17 minutter, Sander Berge i 16 minutter, Haaland i 39 minutter og Alexander Sørloth i 45 minutter.

Så langt har landslagsledelsen gamblet på at de fem bakerste holder. Marcus Holmgren Pedersen ble tatt av minuttet før slutt mot Sverige, ellers har det vært «last man standing» på resten. Og det har fungert opp mot perfekt.

Hva nå? Torsdag kommer Slovenia, puljens svakeste lag, til Ullevaal. Solbakken kan gamble, hvile Erling Braut Haaland, bruke Alexander Sørloth som spiss fra start - og håpe at det er nok til å slå Slovenia, sånn at Braut Haaland er uthvilt til møte nummer to med svenskene. Mye handler om Braut Haaland, naturlig nok, og han så ikke direkte sliten ut på tirsdagens trening, leken og fin, strålende humør og oppsatt på å trene høyrefoten sin ...

GIRET: Erling Braut Haaland (til høyre) er klar for nok en landskamp, torsdag mot Slovenia. Til venstre Sander Berge.

Den treningen fikk han igjen for mot Sverige, for å si det sånn.

Trolig starter Erling Braut Haaland mot Slovenia - hvis han føler seg klar.

Han har lyst på flere scoringer.

Så enkelt er det.