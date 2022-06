I MIDTEN: Mathias Normann har hatt en sentral rolle i landslaget tidligere, men denne samlingen har han ikke fått spille ett eneste minutt. Her snakker han med Mohamed Elyounoussi (t.v.) og Joshua King under onsdagens trening.

Solbakken pratet med Normann etter vrakingen: − Han er litt lei seg

ULLEVAAL STADION (VG) Etter lenge å ha vært en nøkkelspiller under Ståle Solbakken, står Mathias Normann (26) uten minutter denne samlingen.

– Han er litt lei seg på grunn av det, forteller landslagssjefen på pressekonferansen dagen før torsdagens hjemmemøte med Slovenia.

Kaptein Martin Ødegaard og formsterke Sander Berge har startet begge kampene mot Serbia og Sverige, mens Fredrik Aursnes og Morten Thorsby har fått én kamp hver fra start i den sentrale midtbanetrioen.

Solbakken forklarer vrakingen med tøff konkurranse og at andre spillere er i bedre form enn Mathias Normann, som nylig rykket ned fra Premier League med Norwich og går en usikker klubbfremtid i møte.

– Han har også vært litt uheldig, med tanke på at han spilte i en klubb som rykket ned så lang tid før sesongslutt. Det bar prestasjonene preg av. Samtidig leverte både Sander Berge og Fredrik Aursnes varene, sistnevnte i flere måneder. I tillegg har ikke kampbildene passet Mathias veldig, sier Solbakken.

Info Antall minutter mot Serbia og Sverige Fem spillere har spilt samtlige 180 minutter så langt: Ørjan Håskjold Nyland

Leo Skiri Østigård

Stefan Strandberg

Birger Meling

Martin Ødegaard Så mange minutter har resten spilt (ekskludert tilleggstid): Marcus Holmgren Pedersen (179 minutter)

Sander Berge (164 minutter)

Mohamed Elyounoussi (163 minutter)

Erling Braut Haaland (140 minutter)

Alexander Sørloth (135 minutter)

Morten Thorsby (84 minutter)

Fredrik Aursnes (74 minutter)

Joshua King (72 minutter)

Kristian Thorstvedt (31 minutter)

Patrick Berg (30 minutter)

Mats Møller Dæhli (16 minutter)

Julian Ryerson (tre minutter)

Jens Petter Hauge (to minutter)

Andreas Hanche-Olsen (to minutter) Disse har foreløpig ikke fått spilletid: Sten Grytebust

André Hansen

Marius Lode

Brede Moe

Fredrik Bjørkan

Mathias Normann

Dennis Johnsen

Veton Berisha Kilde: fotball.no Vis mer

Mot Serbia byttet landslagssjefen inn hodesterke Kristian Thorstvedt i en litt uvant rolle dypt på midtbanen, for å bidra til et bedre forsvar mot høyreiste serbere på dødballer.

I den påfølgende kampen mot Sverige valgte han å bytte inn Patrick Berg. Solbakken sier at det like gjerne kunne vært Normann, men at han valgte Berg «på grunn av magefølelsen».

– Vi synes Mathias er en fantastisk spiller. Han har noe de andre midtbanespillerne ikke har. Han ser alltid det lange spillet og pasningene gjennom ledd, hvor han er best, sier Solbakken – og fortsetter:

– Men han har også noen få svakheter de andre ikke har. Han har en tendens at han hviler litt utenfor posisjon og å sette ballen litt for ofte «på spill». Dette handler også om konstellasjoner, påpeker landslagssjefen.

– Men at han er «happy», det håper jeg ikke, og der han ikke. Det er flere som ikke er «happy», men alle er proffe, sier Solbakken.

Gruesokningen tok ut 27 spillere ettersom samlingen er lang, det er mange kamper og de ville være forberedt på skader og forfall.

– Nå har vi isteden havnet i den situasjonen at vi har måttet sette fire på tribunen i hver eneste kamp, og det er ikke lett, sier Solbakken, og fortsetter:

– Jeg prøver å gi forklaringer til noen, men dette er toppidrett og jeg kan ikke løpe etter alle og forklare alle i detalj hvorfor de ikke spiller. Så kan det være som i Mathias’ tilfelle – som har spilt stort sett alle kamper hvor han har vært tilgjengelig – så forklarer jeg ham det.

– Jeg renner ikke etter Fredrik Bjørkan for eksempel, men prøver å veilede ham og har også rost ham for det han gjorde sist. Vi har også andre i trenerteamet som snakker med spillerne. Vi er sammen i 14 dager og det er lang tid. Vi skal holde alle på tærne, men i bunn og grunn tar vi ut det laget på kort og lang sikt som kan vinne flest fotballkamper for Norge.

– Jeg kan ta ikke Brede Moe inn og si «hør her, Brede, nå kommer du ikke til å spille på torsdag, og det er fordi...». Det gjør vi ikke. Døren min er alltid åpen, det er bare å banke på, og hvis man har behov for det, så er det bare å gjøre det.