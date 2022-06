Serbia-sjefen kommer med stikk: − Hvem er Haaland?

BEOGRAD/OSLO (VG) Serbia-trener Dragan Stojković (57) setter opp et steinansikt da han får spørsmål om Erling Braut Haaland (21) foran torsdagens oppgjør i Beograd.

Norsk presse lurte naturlig nok på hva mannen med 84 landskamper for Jugoslavia har planlagt for å stoppe Haaland i Nations League-oppgjøret på Rajko Mitic stadion i den serbiske hovedstaden.

– Hvem er Haaland? svarer 57-åringen og ser bryskt mot VG og NRK.

Spøken avsløres først av Serbia- og Ajax-stjernen Dusan Tadic, som sitter ved siden av treneren og gliser bredt. Så sprekker ansiktet til Stojković opp i et digert smil før han bryter ut i en hes latter – og slår fast:

– Han har et enormt potensial, og er et av de største talentene i verden.

Serbia-sjefen har selvfølgelig ventet på spørsmål om spissen som en hel fotballverden følger tett, ikke bare norske journalister med «nisselue» på.

– Han er en skikkelig «nummer ni» som kan skape problemer for ethvert forsvar, sier Stojković.

God stemning

Omgitt av jorder og industriområder en halvtimes kjøring fra sentrum av Beograd, finner man det enorme treningsanlegget til Serbias fotballforbund.

VG har sammen med NRK og serbiske medier fått lov til å stå innenfor gjerdene og tett på sidelinjen, mens Tadić, Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Mitrović og resten av det profiltunge Serbia-mannskapet trener. De smiler og koster seg i solsteken dagen før Nations League-møtet med Norge.

I fredfulle og stille omgivelser er det sterke kontraster fra treningsanlegget til de beryktede kampene i «heksegryten» på kamparenaen Rajko Mitić stadion. Torsdag kveld er det imidlertid bare ventet at under halvparten av kapasiteten på 55 000 tilskuere fylles opp, og det er ikke ventet at de norske spillerne skal oppleve et enormt kok fra tribunen.

1 / 3 SENTRAL: Dušan Tadić smilte og koste seg på den siste treningen før møtet med Norge. GODT HUMØR: Smilet sitter løst hos Dragan Stojković på pressekonferansen dagen før møtet med Norge. forrige neste fullskjerm SENTRAL: Dušan Tadić smilte og koste seg på den siste treningen før møtet med Norge.

Men det kan bli kok på banen.

Det serbiske landslaget er solid, og kvalifiserte seg for VM i Qatar med den sterke 2–1-seieren borte mot Portugal i november. I EM 2021 glapp sluttspill plassen selv om Serbia meget fortjent slo Norge 2–1 på Ullevaal stadion i playoff-semifinalen, før det ble tap på straffer mot Skottland. Den kampen spilte Tadić en sentral rolle i, men han mener det er et bedre norsk lag han skal møte nå.

– Vi spilte veldig bra i den kampen (mot Norge sist), vi dominerte og var mye bedre, mimrer Tadić som stråler i sitt møte med pressen. Han tar seg tid til å hilse på samtlige av de 10–12 pressefolkene som er til stede på pressekonferansen, og svarer langt og utfyllende på spørsmålene som kommer hans vei.

Etter hjemmetapet mot Serbia eskalerte bråket i den norske leiren. Bare noen uker senere var Lars Lagerbäck ferdig som landslagstrener, og Ståle Solbakken tok over.

– Siden den gang har mange av de unge spillerne til Norge utviklet seg. Dere har flere etablerte stjerner nå, og det blir selvfølgelig en vanskelig kamp – men vi stoler på våre egne kvaliteter, sier 33-åringen som har banket inn scoringer for Ajax de fire siste sesongene.