LØVENS HULE: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen var blid tirsdag - dagen før dagen - på Maksimir Stadion.

Glimt-supportere vil bli promilletestet på stadion

ZAGREB (VG) Kroatisk politi varsler at de vil nekte supportere med over 0,5 i promille adgang til stadion for skjebnekampen mellom Dinamo Zagreb og Bodø/Glimt.

Bodø/Glimt leder 1–0 fra første kamp på Aspmyra sist uke. Klokken 21.00 går returkampen i kroatiske Zagreb (vises på TV 2). Vinneren av oppgjøret går til Champions League-gruppespillet, mens taperen ender i Europa League.

I forkant av skjebnekampen har Bodø/Glimt gått ut med informasjon for tilreisende fans i Kroatia. Der går det frem at det lokale politiet varsler at de vil gjøre promilletester ved inngangen på Stadion Maksimir, og nekte alle over 0,5 i promille adgang. Det kan også i noen tilfeller kunne sanksjoneres av myndighetene i Kroatia.

Glimt varslet først at grensen ville være 0,05 i promille, men det korrekte er at grensen er på 0,5.

Promillegrensen for kjøring i Norge er til sammenligning 0,2. Promillen for én mann i 30-årene som veier 90 kilo vil etter én øl være mellom 0,2 og 0,3 promille på maksnivået i promille, følge avogtil.no.

Supportere til Dinamo Zagreb «Bad Blue Boys» er beryktet:

Supporterne som har billett, bes også tas med identitetsbevis. Glimt-supporterne må også sitte på deres tildelte felt på stadion, ellers vil man bli fjernet fra stadion. Etter kampslutt kan bortesupporterne bli holdt igjen på stadion, noe som er vanlig prosedyre.

På hjemmesidene opplyser også Glimt om begrensede krav for å få med supporterflagg og bannere inn.

Frode Thomassen, daglig leder i Glimt, har nettopp fått samme informasjon da VG ringer like før klokken 13 onsdag.

– Det er sånn det er når man reiser rundt på ulike stadioner og klubber. Da er det ulike regler og det må man forholde seg til. Forhåpentligvis skaper det ikke noe problemer for folk. Det er vel ikke så mange som har reist ned, sytti til åtti Glimt-supportere, så vi håper bare de får koset seg, og at vi kan nyte øyeblikket sammen i kveld, sier Thomassen.

Til tross for at et jordskjelv i mars 2020 har ført til at kun tre av fire tribuneseksjoner er i bruk, er det ventet et bra trykk fra den beryktede ultrasgruppen «Bad Blue Boys» og resten av Stadion Maksimir.

– Vi gleder oss. Det blir en historisk kamp. Det blir en litt «trykkoker» her nede. Det kan bli veldig gøy. Jeg tror og håper at alle gleder seg til kamp, sa spiss Lars-Jørgen Salvesen tidligere i uken om det som venter.

Spill i Europa gir store inntekter, og Glimt vil tjene rundt 200 millioner kroner bare på å komme inn i gruppespillet i Champions League. Taper Bodø/Glimt mot Dinamo Zagreb i kveld er de klare for Europa League, som er den nest beste europeiske klubbturneringen. Nordlendingene vil i så fall tjene rundt 100 millioner i «trøstepremie».

VG Presiserer: Bodø/Glimt opplyste først at promillegrensen på stadion ville være 0,05, men forteller senere til VG at det riktige skal være 0,5 i promille.