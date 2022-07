Kommentar

Dette handler om mer enn poeng

Av Trond Johannessen

SJANSELØSE: Jill Scott har sendt England i ledelsen i kvartfinalen i 2019. Ingrid Syrstad Engen og Maria Thorisdottir fortviler. Det skulle komme mer.

BRIGHTON (VG) Uavgjort vil være en seier. Seier vil være en gigantisk triumf.

Dersom Norge skulle slå England i England i EM mandag kveld, vil det være en av de største norske fotballprestasjonene dette århundret.

Det vil også være den klart største enkeltprestasjonen siden Martin Sjögren tok over som sjef i starten av 2017, selv om to andre øyeblikk fortsatt rager høyere dersom man ser på betydningen av seieren:

2–1 over Nederland på Intility i VM-kvaliken høsten 2018. Uten den triumfen er det usikkert om det hadde blitt VM-plass, uten VM-plass er det usikkert om Sjögren hadde blitt værende i jobben. Straffesparkseieren over Australia i 8-delsfinalen i VM i 2019. Respekten var gjenvunnet etter EM-fiaskoen i 2017.

LETTELSEN: Martin Sjögren gratuleres av daværende Toppfotballsjef Nils Johan Semb etter den avgjørende kvalik-seieren over Nederland på Intility høsten 2018. Etter EM-fiaskoen året før var det liten tvil om hva dette betydde. TIL KVARTFINALE: Jubelen etter straffespark-seieren oiver Australia i 8-delsfinalen i VM i 2019: Fra venstre: Ingrid Hjelmseth, Guro Reiten, Maria Thorisdottir, Ingrid Syrstad Engen, Lisa-Marie Utland, Vilde Bøe Risa, Frida Maanum og Maren Mjelde.

Denne gangen er ikke et tap nødvendigvis skjebnesvangert. Seier over Østerrike på fredag vil uansett ordne en kvartfinaleplass.

Men kampen er stor likevel. Veldig stor, særlig for Norge. Dette handler om mer enn poengene, det handler også om å skaffe seg en følelse av at «vi mestrer toppnivået», kjenne at målsettingen om en medalje er riktig – ikke bare dristig.

Et nytt norsk tap kan være til å leve med, men det bør helst ikke se ut som kvartfinalen i 2019. På den franske nordvestkysten, i Le Havre, utviklet det seg fort til et lite mareritt:

Jill Scotts lynraske 1-0-scoring, Ellen White-mål rett før pause og Lucy Bronze som gjorde det hun har skaffet seg som en litt slitsom vane: Hamre ballen i mål fra 20 meter mot Norge. Hun gjorde det da hun ble matchvinner i 8-delsfinalen i 2015, hun gjentok det med 3-0-scoringen i 2019. Bronze er med igjen, White er med igjen, superveteranen Jill Scott er med igjen, selv om hun trolig sitter på benken.

Og vi er ved kysten igjen, bare 15 mil rett nord for Le Havre. Halve det norske laget er nytt, men den største forskjellen fra tre år tilbake er at de gode er blitt enda bedre – og at den største er tilbake.

GOD STEMNING: Dagen før kamp var det masse smil i den norske leiren. Fra venstre Ada Hegerberg, Ingrid Syrstad Engen, fysisk trener Gunnvor Halmøy, Anna Jøsendal og Frida Maanum.

Guro Reiten dro rett fra VM til Chelsea, der hun er blitt en stjerne. Caroline Graham Hansen dro rett fra VM til Barcelona, der hun ble en enda større stjerne. Ada Hegerberg dro ikke noe sted, men er tilbake og kan knapt bli større stjerne.

Det er ikke ofte Sjögrens lag er blitt testet skikkelig de siste tre årene. Norge har cruiset gjennom to kvalifiseringer, og det skal absolutt anerkjennes, men Norge har alltid kommet seg videre til EM og VM.

Det er i sluttspillene det må skje.

Ikke siden finaletapet i EM i 2013 har den gamle stormakten Norge vært med helt inn i sluttfasen: Tap for England i 8-delsfinalen i 2015-VM, det grusomme gruppespillet i 2017-EM og altså smellen mot England i kvartfinalen i 2019-VM.

FØLGER EM: Trond Johannessen.

«Vi har gått videre siden den kampen», svarte Martin Sjögren selvsikkert på den siste pressekonferansen. Det er opp til spillerne hans å vise at det er mer enn ord.

Norge har møtt dagens «topp ti»-nasjoner 18 ganger under Sjögrens ledelse. Det har gitt fem seire og tolv tap.

To av seirene har faktisk kommet mot England. Den første i Sjögrens debutmåned, i en privatkamp i januar 2017, den andre i en privatkamp i Bergen høsten 2019.

I kveld skal Norge være best når det gjelder.