GRIPER INN: Brasilianske myndigheter grep inn og stoppet kampen mellom Neymars Brasil og Lionel Messis Argentina.

Vilt corona-kaos stoppet Brasil og Argentina – kampen utsatt på ubestemt tid

(Brasil-Argentina 0–0, avbrutt og utsatt) Etter bare seks minutter ble VM-kvalifiseringskampene mellom de to søramerikanske gigantene avbrutt. Brasilianske myndigheter skal ha kommet på banen for å hente fire argentinske spillere.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi måtte gjøre dette fordi ingenting av det vi ba om ble etterfulgt. De fikk klare instruksjoner om å forbli isolert før de skulle forlate landet, men det gjorde de ikke. De dro på stadion, gikk på banen – en rekke brudd på regelverket, sier Brasils helsedirektør Antonio Barra Torres, ifølge TV-kanalen Globo.

Det søramerikanske fotballforbundet CONMEBOL skriver på Twitter at kampen er utsatt. De melder videre at det internasjonal fotballforbundet (FIFA) kommer til å avgjøre veien videre, etter en rapport fra dommerteamet og øvrige funksjonærer. Nå er det opp til FIFA hvordan denne saken og kampen skal behandles videre.

Brasilianske myndigheter mener at fire argentinske spillere – alle fra engelske klubber – skal i karantene nettopp fordi de kommer fra England. Brasilianske myndigheter har innført en coronaforskrift som sier at personer som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Nord-Irland og India de siste 14 dagene ikke kan komme inn i landet.

Før kampen oppfordret helsemyndighetene Argentina om ikke å bruke Emiliano Martínez (Aston Villa), Cristian Romero (Tottenham), Giovani Lo Celso (Tottenham) som alle startet kampen. Emi Buendía (Aston Villa) sitter på tribunen i São Paulo.

En offisiell uttalelse fra de brasilianske helsemyndighetene ANVISA sier de fire som har oppholdt seg i land med krav om karantene i Brasil ikke har krysset av for at karantene er blitt gjennomført. Dermed er de ikke klarert til hverken kamp eller kontakt med andre i Brasil. Det søramerikanske fotballforbundet, Conmebol, skal imidlertid ha gitt argentinerne tillatelse til å spille kampen.

Se kaoset her:

– Svært trist

PSG-stjernene Lionel Messi og Neymar diskuterte hissig med brasilianske myndighetspersoner før Argentina-trener Lionel Scaloni beordret hele laget i garderoben.

– Vi fikk aldri beskjed om at vi ikke kunne spille kampen. Delegaten fra CONMEBOL sa at jeg skulle gå i garderoben, og det gjorde jeg. Vi ønsket å spille kampen, akkurat som de brasilianske spillerne, sier Scaloni til Tyc Sports.

Den argentinske bussen skal stå klar til å kjøre av sted med det argentinske landslaget.

– Det gjør meg svært trist, men dette er ikke tiden for å skylde på noen, sier Scaloni.

Brasils spillere er blitt stående igjen ute på gresset på Venue Neo Quimica Arena, som for anledningen nesten er uten tilskuere. Etter den offisielle bekreftelsen på utsettelsen kom, begynte de med en intern treningskamp i stedet.

– Det er en sak som viser at argentinerne ikke har overholdt reglene. Det er ingen tvil om at de argentinske spillerne og forbundet deres har skylden. Samtidig må vi stille spørsmål rundt hvorfor ikke brasilianske myndigheter har vært tettere på. Det vi ser utfolde seg nå er kaoset som Argentina har skapt og et markeringsbehov fra brasilianske myndigheter, sier den brasilianske fotballkjenneren Leo Doria til VG, som blant annet står bak nettstedet heiabrasil.no.

Ifølge Viasats opplysninger skal den argentinske troppen dessuten ha låst seg inn i garderoben før kampstart.

GIKK UT: Lionel Messi går av banen i São Paulo.

Store corona-problemer

Den argentinske fotballpresidenten Claudio Tapia mener - ifølge avisen Clarin - at argentinerne ikke har gjort noe galt.

– Nå er vi sammen med spillerne våre. Vi dra videre til charteren for å returnere til Argentina, sier Tapia.

Brasils landslagssjef Tite har på grunn av karateneplikten fra Storbritannia latt stjerner som Allison Becker (Liverpool), Fred (Manchester United), Gabriel Jesus (Manchester City) bli værende i England.

Brasil har hatt store problemer med pandemien med over 583.000 døde. Smittetrenden i Brasil er synkende. Det viser VGs oversikt. De siste 14 dagene har over 300 000 mennesker fått påvist coronaviruset i Sør-Amerikas største land, med over 200 millioner innbyggere. Over 30 prosent av befolkningen er fullvaksinert, mens 64 prosent har fått minst én dose.

Brasil topper den søramerikanske VM-kvalifiseringen med syv strake seire. Argentina har 4–3–0 på de syv første kampene, men slo i juli Brasil 1–0 i finalen av Copa America etter en scoring av Angel Di Maria.