GREP INN: Brasilianske myndigheter grep inn og stoppet kampen mellom Neymars Brasil og Lionel Messis Argentina.

Vilt corona-kaos stoppet Brasil og Argentina

(Brasil-Argentina 0–0, avbrutt og utsatt) Etter bare seks minutter ble VM-kvalifiseringskampene mellom de to søramerikanske gigantene avbrutt. Brasilianske myndigheter skal ha kommet på banen for å hente fire argentinske spillere.

Av Jostein Overvik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Føderalt politi og representanter fra brasilianske sanitære myndigheter kom på banen, opplyser Viasats kommentator, Petter Veland. Kampen skal nå være gått fra avbrutt og til utsatt, melder det argentinske fotballforbundet på Twitter.

PSG-stjernene Lionel Messi og Neymar diskuterte hissig med brasilianske myndighetspersoner før Argentina-trener Lionel Scaloni beordret hele laget i garderoben.

Brasilianske myndigheter mener at fire argentinske spillere - alle fra engelske klubber - skal i karantene nettopp fordi de kommer fra England. Før kampen oppfordret Brasil Argentina om ikke å bruke Emiliano Martinez (Aston Villa), Christian Romero (Tottenham), Giovani Lo Celso (Tottenham) som alle startet kampen. Emi Buendia (Aston Villa) sitter på tribunen i Sao Paulo.

En offisiell uttalelse fra de brasilianske helsemyndighetene ANVISA sier at det er 4 spillere som har oppholdt seg i land med krav om karantene i Brasil, og ikke har krysset av for at karantene er blitt gjennomført. Dermed er de ikke klarert til hverken kamp eller kontakt med andre i Brasil.

Ifølge Viasats opplysninger skal den argentinske troppen dessuten ha låst seg inn i garderoben før kampstart.

Brasilianske myndigheter mener at de fire spillerne skal i karantene. Men det søramerikanske, Conmebol, skal ha gitt argentinerne tillatelse til å spille kampen.

Brasils landslagssjef har av de samme årsakene latt stjerner som Allison Becker (Liverpool), Fred (Manchester United) og Gabriel Jesus (Manchester City) bli værende i England.

VG oppdaterer saken.