FÅR OFTERE RYGGEN MOT MÅL: Erling Braut Haaland under landslagstreningen på Ullevaal mandag ettermiddag.

Slik blir Haalands nye Norge-rolle: − En mental test for ham

ULLEVAAL (VG) Erling Braut Haaland (21) avslutter i snitt vel så ofte angrepene til Norge som for klubblaget Borussia Dortmund, men ellers mister han ballen litt mer og misbruker sjansene oftere når han skifter fra gul til rød drakt.

Publisert: Nå nettopp

Og han får heller ikke den samme rollen på Ståle Solbakkens landslag slik vi er vant til å se ham i Bundesliga og Champions League.

Landslagssjef Ståle Solbakken antydet ved uttaket i forrige uke at spisstjernen vil bli brukt annerledes, og mandag utdyper Solbakken planene for Haaland:

– Mot Nederland vil de ha ballen i perioder. Vinner vi den da, er det kanskje vi er under press. Da må han noen ganger være et oppspillspunkt som må bruke fysikken sin også med ryggen mot mål, så vi får hvilt litt og spilt tilbake. Han må bruke fysikken sin i deler av spillet som han slipper å gjøre i Dortmund, fordi de kjenner hverandre bedre og dominerer kamper kraftigere enn vi per i dag er gode nok til med Norge, sier landslagssjefen før den TV 2-sendte VM-kvaliktrippelen mot Nederland (onsdag på Ullevaal), Latvia (lørdag i Riga) og Gibraltar (neste tirsdag på Ullevaal).

– Det hindrer ikke at vi skal bruke ham på den beste måten ellers. Alt det andre skal vi prøve på, og det prøver vi på også, men det er en mental test for ham å ta den julingen og bruke mer krefter enn han kanskje vil i andre deler av spillet, fortsetter Solbakken.

Tabellen i Norges gruppe Slik ser tabellen ut i Norges gruppe i VM-kvalifiseringen til Qatar 2022: 1. Tyrkia 7 poeng 2. Nederland 6 poeng 3. Montenegro 6 poeng 4. Norge 6 poeng 5. Latvia 1 poeng 6. Gibraltar 0 poeng Norges resultater: Gibraltar (borte) 3–0, Tyrkia (hjemme) 0–3, Montenegro (borte) 1–0. Norges gjenstående kamper: Nederland hjemme (1. sept.), Latvia borte (4. sept.), Gibraltar hjemme (7. sept.), Tyrkia borte (8. okt.), Montenegro hjemme (11. okt.), Latvia hjemme (13. nov.), Nederland borte (16. nov.). Vis mer

Solbakken møtte Haaland i Tyskland for to uker siden og har innledningsvis på denne samlingen tatt en rådslagning med Dortmund-spissen og Martin Ødegaard om inngangen til de kommende kampene.

– Både Erling og Martin er veldig opptatt av laget. Men hvis de fungerer, så gagner det laget, sannsynligvis. Vi er et kollektiv, vi er et Norge, vi er et landslag. Like mye som vi må tilrettelegge for ham (Haaland), må han tilpasse seg de andre spillerne, sier Solbakken.

VG har tatt ut Opta-tall på 21-åringens åtte siste konkurransekamper for landslaget (også under Lars Lagerbäck) og sammenlignet med de 32 klubbkampene for Dortmund i 2021.

De viser at han i snitt per kamp dribler smartere, slår flere nøkkelpasninger og ikke minst setter flere av målsjansene sine i gulsort:

Grafikk: www.sofascore.com

– Jeg får håpe jeg kan gjøre så mye som jeg gjør i Dortmund på onsdag. Jeg håper jeg klarer å score mange mål, løpe like mye, sprinte like mye, presse like mye – egentlig prøve å gjøre så mye som mulig likt. Og hvis det er noe annet jeg må gjøre, så får jeg gjøre det, svarer Haaland selv på hvordan vi får se ham fremstå på landslaget fremover.

Ifølge Solbakken er det ikke bare fordi spisskompanjongen Alexander Sørloth mangler mot Nederland (suspendert) at Haaland må bruke mer muskler lengre bakover på banen. Det blir vanen på landslaget fremover.

– I større eller mindre grad så må han det. Det spørs hvordan kampbildet er og hvilke motstandere vi møter. På onsdag møter vi et veldig godt lag som har en ekstrem sterk trio på midten, sier Solbakken.

Tidligere landslagsspiss Jan Åge Fjørtoft hadde – som Erling Braut Haaland – sin komfortsone innenfor motstandernes 16-meter. Som møtende spiss og en av oppspillspunktene på Drillos landslag måtte han bokstavelig talt operere utenfor boksen.

– Det tok en stund før jeg skjønte hva Egil ville. Det var en ganske tøff utfordring, det må jeg ærlig innrømme. Slo jeg støtte, ropte han «Swindon!» fra sidelinjen. Det skulle han ikke ha, Egil var ekstrem i sin spillestil. Jeg knekte koden og ble en bedre fotballspiller på klubblag. Så det var bra for min utvikling. Jeg greide å beholde særpreget mitt på klubblaget, selv om jeg spilte 50 landskamper under Drillo på en helt annen måte, sier Fjørtoft.

Når det gjelder Haaland, mener Bundesliga-ekspert Fjørtoft at han har sett utvikling i spillet til den norske superspissen bare fra juni og frem til nå.

– Av alle bekymringene Ståle har, er dette nummer 51. Vi glemmer hele tiden at Erling er 21 år. Han er blitt veldig mye bedre på å holde på ballen, vende, snu, spille lagkameratene sine gode og er blitt en bedre hodespiller. Han har absolutt alle forutsetninger. Og når man vurderer Erling, undervurderer vi fotballhjernen hans. Han skaper alltid rom for seg selv, han går aldri i offside. På de to tingene; timingen i løpene og det skape rom, er han verdens beste spiss, mener Jan Åge Fjørtoft.

VM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Nederland spilles på Ullevaal onsdag, med kampstart 20.45. Følg kampen i VG live her, og VGTV kjører sending underveis med eksperter og reaksjoner.