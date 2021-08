SVINGTE INN PÅ EUROPAVEIEN: Bodø/Glimt-spillerne Hugo Vetlesen (til venstre), Ola Solbakken, Amahl Pellegrino, Fredrik Bjørkan, Erik Botheim og Marius Lode feirer målet mot Zalgiris.

Bodø/Glimt trakk Mourinhos Roma i Europa Conference League: − Vi har alltid troen

Aspmyra kan gjøre seg klart til storfint besøk: Trenerstjernen José Mourinho (58) og hans Roma inntar Bodø i løpet av høsten Europacupspill.

Det ble klart under fredagens trekning av Europa Conference League. Forrige sesongs Serie A-syver blir storfavoritter i gruppen, der Zorya Luhansk fra Ukraina og bulgarske CSKA Sofia også inngår. Daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt er godt fornøyd med gruppen.

– Vi gleder oss, så får vi se om vi er konkurransedyktige. Vi har alltid troen. Det blir en fin erfaring. Og det blir en kjempeopplevelse for hele Nord-Norge at vi nå er i et gruppespill i Europa, sier Glimt-sjefen til VG kort tid etter trekningen.

– Hvordan blir det å få Mourinho på besøk?

– Den type lag og den type person som har preget fotballen i så mange år er artig. Jeg antar det vil være et fullsatt Aspmyra på dette tidspunktet. Jeg håper og tror vi skal slå fra oss, svarer Thomassen, som torsdag så vingen Ola Solbakken score målet som sendte Glimt til den splitter nye europeiske turneringen:

Europa Conference League-gruppene 2021/22: Gruppe A: LASK (Østerrike), Maccabi Tel-Aviv (Israel), Alashkert (Armenia), HJK Helsinki (Finland) Gruppe B: Gent (Belgia), Partizan (Serbia), Flora Tallinn (Estland), Anarthosis Famagusta (Kypros) Gruppe C: Roma (Italia), Zorya Luhansk (Ukraina), CSKA Sofia (Bulgaria), Bodø/Glimt (Norge) Gruppe D: AZ (Nederland), Cluj (Romania), Jablonec (Tsjekkia), Randers (Danmark) Gruppe E: Slavia Praha (Tsjekkia), Feyenoord (Nederland), Union Berlin (Tyskland), Maccabi Haifa (Israel) Gruppe F: FC København, PAOK (Hellas), Slovan Bratislava (Slovakia), Lincoln Red Imps (Gibraltar) Gruppe G: Tottenham (England), Rennes (Frankrike), Vitesse (Nederland), NS Moura (Slovenia) Gruppe H: Basel (Sveits), Karabakh (Aserbajdsjan), Kairat Almaty (Kasakhstan), Omonia (Kypros) Vis mer

Henning Bergs Omonia skal også prøve seg i Europa Conference League, og nordmannens kypriotiske klubb var i likhet med Bodø/Glimt fjerdeseedet i trekningen. Den tidligere treneren til blant annet Stabæk og Legia Warszawa skal prøve seg mot Europa-kjenningene Basel fra Sveits og Karabakh fra Aserbajdsjan, samt Kairat Almaty fra Kasakhstan.

Engelske Tottenham er også med. De møter Rosenborgs overmenn fra Rennes, samt Vitesse og Europa-ferskingen NS Moura fra Slovenia.

Tidligere fredag ble også Europa League-gruppene trukket. Av norske spillerinnslag som vi kan se i turneringen denne sesongen, nevner vi Jens Petter Hauge i Eintracht Frankfurt, Tokmac Nguen og Kristoffer Zachariassen i Ferencvaros, Tobias Børkeeiet og Sigurd Rosted i Brøndby, Alexander Sørloth i Real Sociedad, Kristian Thorstvedt og Simen Juklerød i Genk, Andreas Vindheim i Sparta Praha og Omar Elabdellaoui (langtidsskadet) i Galatasaray.