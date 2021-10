Sommersigneringene Bård Finne (til høyre) og Sivert Heltne Nilsen flankerer Petter Strand og Kasper Skaanes etter Strømsgodset-kampen i august. Trener Eirik Horneland

Bare topplagene er bedre enn nyrenoverte Brann på «Horneland-tabellen»: − Er på rett vei

Etter Eirik Hornelands inntreden som Branns hovedtrener er laget knapt til å kjenne igjen fra tidligere i år.

For å ta det mest bokstavelige først: Bare tre av spillerne som hadde tillit i startoppstillingen til Hornelands forgjenger Kåre Ingebrigtsen i første serierunde i år, er igjen på laget som forgjeves prøvde å slå Mjøndalen i forrige runde. De som startet 1–1-kampen på Consto Arena er i praksis en toppet Horneland-ellever.

Fire fra serieåpningen mot Viking er ikke lenger i klubben, og seks på dagens Brann-lag hadde andre arbeidsgivere da sesongen startet. Det forteller det meste om sommerrengjøringen på Stadion før høstjakten på ny kontrakt i Eliteserien.

– Det illustrerer at Brann angrep denne sesongen på en eksepsjonelt naiv måte. De hadde masse ferske fjes og utskiftninger i stallen, men skulle spille fotball på en måte som tilsa at de hadde et lag som var topp tre i Norge. Stallen de hadde, var ikke i nærheten, og den naiviteten gjorde at Brann kom så skjevt ut, mener Bergens Tidende-ekspert og tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp.

Eirik Horneland svarer slik på om det har vært en ønsket utvikling med alle endringene på laget.

– Nei, det forteller litt om problemene vi har hatt. Vi er fornøyde med den troppen vi har her nå, men det er vanskelig å gå inn i august måned med et helt nytt lag. Et lag som skal bygges, samspilles og som skal bli trygge på hverandre på og utenfor banen. Vi har et stort stykke arbeid foran oss, fastslår Horneland.

Før det TV Norge-sendte nøkkeloppgjøret mot Stabæk (nest sist på tabellen) søndag kan han være trygg på at spillerne er i gang med den jobben:

Siden haugalendingen ble forfremmet til hovedtrener – og sto midt i nachspielskandalen fra andre arbeidsdag – har klubben vært landets femte beste lag.

Bare topplag, alle med i gullstriden, har vært bedre enn Hornelands Brann. Men den ordinære eliteserietabellen er ikke like lystig som VG-påfunnet «Horneland-tabellen». Der ligger Brann fortsatt tredje sist.

– Jeg tror vi er på rett vei. Vi har 11 poeng på de syv siste, men det var vi avhengige av å plukke også, siden vi hadde syv på de første 14. Vi har kommet oss opp i ringene, er et lag som henger bedre sammen, og et lag som ser farligere ut i hver eneste kamp. Så blir det kamp om marginer helt inn til 12. desember, tror Branns stadig midlertidige trener.

Han var assistent da bergensåret 2021 startet med et kraftig rabalder rundt kunstgress, og at medlemmene veltet forslaget om å plaste underlaget på Stadion, kan man i ettertid spørre seg om det var like greit.

For syv kunstgresskamper ut i sesongen har Brann null seirer og tre poeng, selv om det knapt var til å tro at klubbens fotballnemesis Mjøndalen nektet de å ta årets første triumf på plastplen for snart to uker siden:

– Det har jeg ikke noe godt svar på. Vi trener på gress hver dag og liker best å spille på gress. Ser vi på prestasjonen, skulle vi vunnet mot Mjøndalen, sier midtbanesjefen Sivert Heltne Nilsen, en av de mange nyankomne denne sommeren.

– Er en dårlig trend i kunstgressligaen Eliteserien?

– Det er jo det, innrømmer midtstopper Fredrik Pallesen Knudsen – også hentet av Horneland-regimet.

– Det går litt fortere og det er nesten en annen type sport. Men fordelene for kunstgresslagene og gresslagene går opp i opp. Vi har plukket to poeng på to vanskelige bortekamper der vi har vært med. Det er et sterkt tegn, sier den hjemvendte bergenseren og sikter til to ganger 1–1 mot Tromsø og Mjøndalen.

Tre av fire bortekamper gjenstår på kunstgress. Det betyr seks matcher på underlaget Brann tilsynelatende liker best.

– Jeg er ikke stresset for det med kunstgress for vår del, vi håndterer det bra. Vi har plukket generelt lite poeng på utebane. Dét er en større utfordring, mener Horneland om den statistikken.