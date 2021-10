Dette betyr et kommersielt samarbeid.

Ole Gunnar Solskjær og Cristiano Ronaldo fotografert under kampen mellom Manchester United og Everton.

Ronaldo foran kveldens kamp: − Ingen unnskyldninger

Cristiano Ronaldo (36) er opptatt av at Manchester United-spillerne skal «vise hva vi er laget av» foran onsdagens Champions League-møte med italienske Atalanta.

Publisert: Nå nettopp

Her er onsdagens oddstips!

Manchester United har vunnet bare to av sine syv siste kamper og tapt to av sine tre siste i Premier League - mens det onsdag er klart for Champions League, der de foreløpig står med tre poeng på to kamper.

Ole Gunnar Solskjær og United har kommet under press etter tapet mot Leicester lørdag.

– Vi må vise hva vi er laget av, og Champions League er den perfekte konkurransen til å bevise overfor verden. Ingen unnskyldninger. Kom igjen! skriver Ronaldo på Instagram.

les også Fnyser av Carragher-kritikk: – Det påvirker ikke meg

Marcus Rashford var på pressekonferansen før Atalanta-kampen. Han sa noe av det samme som Ronaldo:

– I en klubb som Manchester United skjer dette når du taper en kamp. For oss spillere handler det om gå «back to basics», vi må gå i oss selv, se hva vi kan gjøre bedre.

– Vi har hatt en prat som lag, slik vi ville gjøre uansett om vi vinner eller taper en kamp. Vi vet at neste kamp er en ny mulighet for oss til å forbedre oss, og det er alltid målet, sier Rashford ifølge Manchester Evening News.

les også Riises dom: Skremmende kollaps

Han er klar på at defensive ikke var bra nok mot Leicester:

– Særlig i Premier League må en forsvare seg godt, og jeg snakker ikke bare om keeperen og de fire bak, en må som lag forsvare seg som nettopp et lag. Mot Leicester var det rett og slett for åpent, så enkelt er det.

Her finner du vårt oddstips til denne og andre kamper onsdag!

– Det var for enkelt for dem å kontre seg gjennom oss. Det er noe vi har analysert, og vi skal gjøre vårt beste for at det ikke skal skje igjen.

les også Moe kritiserer Solskjær-dekning: – Altfor mye negativitet

VG-tips: Man.Utd. - Atalanta

* Det har begynt å bli litt svett for Ole Gunnar Solskjær etter de seneste kampene. Med lørdagens 2-4-tap for Leicester har Old Trafford-klubben kun sikret seg ett poeng av ni siste mulige. Kritikken går litt på at Solskjær tydeligvis ikke evner å foreta de nødvendige grepene underveis i kampene. At de ikke har en synlig identitet med spillet sitt som Liverpool og Man.City i større grad har.

* Sjetteplass og kun fem poeng bak tabelleder Chelsea er uansett ingen krise. I Champions League har United bokført et 1-2-bortetap for Young Boys og en 2-1-hjemmeseier over Villarreal. De har bare ikke råd til å glippe en gang til nå, og har under Solskjærs styre hatt en underlig evne til å slå til når de virkelig trenger en opptur. De stiller tilnærmet skadefritt.

* Atalanta topper CL-gruppe F med fire poeng, og henger på 6.plass i hjemlig Serie A etter kun én seier på tre siste kamper. Fire mann er uaktuelle for spill.

* Vi er ikke veldig begeistret for hjemmeodds til 1,70, men det er det vi har. Spillestopp er kl. 20.59 og TV2 Sport Premium viser kampen.