KOMMER IKKE TIL Å SI NOE FREDAG: Branns pressesjef Thomas Brakstad. Foto: Hans Christian Boge-Fredriksen

Brann-ledelsen i krisemøte – varsler uttalelse lørdag

BRANN STADION (VG) Brann-toppene blir sittende i krisemøte til «langt ut på natt» etter å ha mottatt ny informasjon om skandalefesten tidligere i uken. Trolig vil de ikke uttale seg før lørdag formiddag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser klubbens pressesjef Thomas Brakstad til media utenfor Brann Stadion like før 22.00 fredag kveld. Han forteller at det kanskje kommer en uttalelse i forbindelse med treningen lørdag.

Den starter klokken 10.00.

Kort tid etterpå kjørte Brann-trener Eirik Horneland bort fra stadion. Der har han sittet i møter med sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen og daglig leder Vibeke Johannesen. De to sistnevnte er fortsatt til stede.

Tidligere på kvelden sendte Brann ut en pressemelding der de skriver at klubben samarbeider med politiet og at de trenger tid til å behandle den nye informasjonen som har kommet.

Johannesen ankom Brann Stadion klokken 15.05, etter å ha snakket med politiet i Bergen sentrum.

Fredag ble det kjent at politiet etterforsker et mulig seksuelt overgrep etter festen på Brann Stadion natt til tirsdag.

KORT TID FØR 22: Brann-trener Eirik Horneland forlater Brann Stadion. Foto: Hans Christian Boge-Fredriksen

Natt til onsdag ble det først kjent at flere Brann-spillere brøt seg inn og hadde et nachspiel på Brann Stadion natt til tirsdag. Det hele startet som en sosial middag, men endte opp i en fest inne på Stadion.

I løpet av de siste dagene har det kommet frem at tolv Brann-spillere og syv kvinner var innom nachspielet, og fredag ettermiddag gikk politiet ut med beskjeden om at de etterforsker et mulig seksuelt overgrep knyttet til festen.

«Politiet har ikke mottatt noen anmeldelse i saken, men basert på opplysninger vi har mottatt samt egne undersøkelser, vurderer vi det slik at det er grunnlag for å etterforske om det har skjedd et straffbart forhold», skrev politiet i en pressemelding.

Påtaleleder Gunnar Fløystad opplyste til VG at fredag ettermiddag én person har status som mistenkt.

Senere fredag ettermiddag ble Branns daglige leder, Vibeke Johannesen, fotografert på vei ut fra politihuset i sentrum. Hun sa til Bergens Tidende at hun «har vært inne og snakket med politiet», men ville ikke kommentere saken ytterligere.