Annullert scoring og straffedrama da bunnkampen endte uavgjort

NADDERUD (VG) (Stabæk - Mjøndalen 1–1) I en kamp som kunne være med å definere høsten til begge lag, var det ingen som maktet å dra i land alle poengene. Dommer Tom Harald Hagen havnet i fokus.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi styrer fullstendig i andre omgang. Det er sjelden vi er så overlegen en motstander i Eliteserien, sa Mjøndalen-trener Vegard Hansen til Discovery etter kampen, men det var hjemmelaget som kom best i gang.

Bunnoppgjøret var ikke engang to minutter gammel da Stabæk fikk en drømmeåpning de knapt hadde turt å håpe på. Kornelius Normann Hansen gjorde alt selv da han satte fart i mellomrommet mot et ryggende Mjøndalen-forsvar.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Først vendte han mot venstre, så mot høyre, før han plasserte ballen iskaldt nede i Sosha Makanis høyre hjørne til 1–0.

I en kamp preget av nerver og tidvis middels kvalitet, var det dommer Tom Harald Hagen som havnet i hovedfokus.

I førsteomgang skulle Mjøndalen etter all sannsynlighet hatt straffe, mens Mjøndalen-keeper Sosha Makani fikk et billig frispark da Stabæk satte ballen i nettet helt på tampen.

– Dette er mer enn en dytt. Der har Vegard Hansen en god sak, men det hjelper så lite, sa fotballekspert Bengt Eriksen om straffesituasjonen fra kommentatorplass.

Mjøndalen-spissen var klar på at gjestene var snytt for straffe.

– Han er i alle fall ikke på ball. Det kan dømmes straffe på den, sa Kent Håvard Eriksen til Discovery+ på vei inn til pause.

Det var også enighet i kommentatorboksen om at frisparket Makani fikk mot slutten var av det billige slaget.

– Det er vår spiller som blir dyttet inn i keeper. Det kunne blitt straffe i stedet, mener Stabæks Oliver Edvardsen.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen var alt annet enn fornøyd da laget hans ikke fikk straffe i førsteomgang.

Nevnte Eriksen skapte andreomgangens første farlighet da han ble spilt igjennom inne i feltet. Avslutningen var, dessverre for Mjøndalen, aldri i nærheten av å sette Marcus Sandberg på noen prøve.

Da 65 minutter var passert, var det nesten utrolig at utligningen ikke kom. Innbytter Benjamin Stokke fikk omsider ballen under kontroll inne i feltet og la an til skudd. Avslutningen gikk først rett i Nicolas Pignatel, før returen fra Rønningen Ovenstad ble slått i stolpen av Sandberg, og ballen danset på mållinjen.

Men marginene fortsatte å være mot Mjøndalen, slik tendensen ofte har vært denne sesongen.

les også Eirik Kjønø blir ny Stabæk-trener

Men Mjøndalen fortsatte å presse vertene. Og uttellingen kom til slutt. Med kvarteret igjen på klokken, rundlurte innbytter Lars Olden Larsen både Stabæk-forsvaret og sisteskanse Sandberg med en markkryper fra kort hold. 1–1, og full fyr på Nadderud.

Da ballen lå i nettet bak Sosha Makani, trodde «alle» at poengene skulle bli igjen i Bærum, men slik ble det ikke.

Det endte uavgjort, og dermed står både Mjøndalen og Stabæk med 13 poeng etter 16. serierunder.

– De hang ordentlig i tauene og drøyde hele omgangen. Jeg er fornøyd med hvordan vi spilte i andre omgang, men i dag skulle vi vunnet, mener Hansen.