APPLAUS: Pål Arne Johansen er meget fornøyd med det Mikael Norø Ingebrigtsen har gjort i Odd.

Telefonsamtalen som endret alt: Slik kom han tilbake etter skademarerittet

SKIEN (VG) Odd-spiller Mikael Norø Ingebrigtsen (25) var et stort talent, men skader ble ødeleggende i flere år. Et spesielt grep ga ham en ny sjanse i toppfotballen.

Forrige serierunde fikk Ingebrigtsen sjansen fra start for første gang. Tilliten ble tilbakebetalt med en praktfull scoring som sendte hjemmelaget i ledelsen i en dramatisk 2–1-seier til Odd.

– Han ringte meg, forklarer Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansen om grepet som blåste nytt liv i Mikael Norø Ingebrigtsens karriere.

Et tilsynelatende enkelt grep, men historien bak samtalen er mer kompleks. For det er ikke hvem som helst som kan ringe til topptrenere og be om å bli satset på.

Norø Ingebrigtsen har spilt U-landslagsfotball sammen med stjerner som Martin Ødegaard, Kristoffer Ajer og Morten Thorsby, men for tromsøværingen tok ikke karrieren av på samme måte.

25-åringen har riktignok en fin karriere bak seg, med nesten 150 kamper i hjembyens storklubb, men de siste tre årene har vært en motbakke. En alvorlig meniskskade i 2019 og to påfølgende operasjoner satte ham tilbake lang tid. Da han var tilbake og skadefri, ble det lite spilletid og tillit i Tromsø. Forrige sesong fikk han bare 62 minutter i Eliteserien.

Løsningen på den vanskelige tilværelsen ble en av hans tidligere U-landslagstrenere. «Kan jeg komme på prøvespill?» var det enkle spørsmålet.

– Jeg hadde lyst til å spille under «Paco», forklarer Ingebrigtsen.

RING MEG, HANDLING FORAN ORD: En samtale til Pål Arne «Pace» Johansen (t.h.) sikret til slutt Mikael Norø Ingebrigtsen (t.v.) Odd-kontrakt.

Etter to uker med prøvespill var treneren og klubben ennå ikke overbevist.

– Etter to uker til, løp jeg opp på kontoret til sportssjefen og sa «nå må vi signere ham, han er så god på trening». Vi signerte ham og på de to månedene han har vært her, har han kommet tilbake til toppnivået sitt, roser «Paco».

– Jeg fikk to nye uker for å sjekke den fysiske biten. Jeg hadde vært lenge uten intensiv fotballtrening, og bare trent alene på treningsstudio. Jeg kom tilbake og fikk til slutt kontrakt, sier Ingebrigtsen om de to avgjørende ukene.

I slutten av mars signerte han en kontrakt ut året med skiensklubben.

– Det skal litt «guts» til for å ringe en eliteserietrener og spørre om han kan komme nedover med samboer og hund, kjøpe seg leilighet og begynne å spille fotball igjen. Den «gutsen» fikk han betalt for i dag, mener Odd-treneren.

Ingebrigtsens scoring mot Viking så lenge ut til å bli kampavgjørende, frem til Kevin Kabran utlignet for Viking like før slutt. Fem minutter på overtid sørget likevel Milan Jevtovic for tre Odd-poeng og ellevill jubel på Skagerak Arena.

– Jeg sank langt ned i stolen da Kabran scoret. Derfor var det mer glede for meg da Milan satte den, enn for min egen scoring, sier Ingebrigtsen.

– Jeg har hatt litt skader og motgang i to år. Nå har jeg kommet til en fin plass, og blitt tatt godt imot av hele klubben. Jeg føler meg veldig hjemme her, og gleder meg til fortsettelsen, avslutter han.

Lørdag kl. 16 kommer Aalesunds FK på besøk til Skien og Skagerak Arena.