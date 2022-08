I MOTGANG: Cristiano Ronaldo og Erik ten Hag under Manchester Uniteds tap mot Brentford.

Profiler rystet over Manchester United: − Det er et absolutt kaos

De kjente fotballekspertene i England sliter med å se håp for Manchester United etter den blytunge seriestarten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er et absolutt kaos etter flere år med dårlig rekruttering og manglende lederskap. Det kommer til å ta lang tid og vanvittige pengesummer for å få rettet det opp, både på overganger og internt i klubben. Fansen må være tålmodige, for de er milevis unna, sier Alan Shearer, tidenes målkonge i England, om United på BBC.

Også Jamie Redknapp, tidligere Liverpool-spiller og ekspert på Sky Sports, tyr til ordet «kaos».

– De viser ingen karakter, som er det du vil se, spesielt når du spiller for en så stor klubb. Det er kaos, sier Redknapp.

Manchester United tapte 0–4 borte mot Brentford lørdag, mens serieåpningen endte med 1–2–tap hjemme mot Brighton.

– Det var patetisk, og det var de enkle tingene det handlet om, sier Micah Richards, tidligere City-spiller, på BBC om lørdagens flause. Han pekte pasningsspill og innsats.

Erik ten Hag sier på pressekonferansen etter kampen at Manchester United var naive i måten de prøvde å spille seg ut bakfra, ifølge lokalavisen Manchester Evening News.

– Jeg ønsker ikke å spille ut bakfra når det ikke er mulig. Det var naivt hvordan vi spilte i dag. Du må spille mer direkte, sier han, og fortsetter:

– Du kan ha en god plan, men vi måtte kaste den rett i søppelbøtten, sier Ten Hag.

I pausen gjorde han grep og byttet tre spillere, men Ten Hag innrømmer at det kunne vært flere.

– Jeg byttet tre. Men jeg kunne ha byttet alle sammen, sier han.

Shearer mener det ser ut som United-spillerne mangler sult.

– Er det virkelig det beste de kan prestere, både denne helgen og forrige, spør Shearer forbauset.

Erik ten Hag er den første United-manageren som taper sine to første kamper siden John Chapman i november 1921.

Siden den legendariske manageren Sir Alex Ferguson ga seg i 2013 etter drøssevis med de største trofeene, har tiden med David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær og Ralf Rangnick gitt en FA Cup-tittel (2016) og en Europa League-tittel (2017).

Tidligere klubbkaptein Gary Neville, ekspert på Sky Sports, er lei av styringen til eierne av Manchester United, Glazer-familien. Fansen har protestert mot eierne i en årrekke.

Info Glazer-familien: Glazer-familien kjøpte sine første aksjer i Manchester United i 2003 og overtok majoritetsandelen to år senere. Det skjedde gjennom et gjeldsfinansiert oppkjøp – et lån som familien betaler med klubbens inntekter.

I 2005 kjøpte de seg opp til eierandel på 98 prosent, men har siden redusert eierandelen og eier nå i underkant av 75 prosent av aksjene.

Klubben skal siden oppkjøpet ha betalt over 11 milliarder kroner i administrasjonsgebyr og utbytte direkte til familien.

Familien beskyldes for å investere for lite i klubben og er sjelden å se på klubbens kamper. Sist gang de kommuniserte med fansen var i et MUTV-intervju i 2005.

Både i 2005 og i 2010 var det store protester fra Manchester United-fansen mot Glazer-familien.

Brødrene Joel og Avram Glazer er delt styreledere i Manchester United. Vis mer

– Jeg kan ikke tro at det er åtte eller ni måneder siden Ralf Rangnick kom inn i klubben og sa at de trengte en åpen hjerteoperasjon, sier Neville og etterlyser pengebruk på gode overganger.

Ekspertkollega Jamie Redknapp mener det er for enkelt å peke på Glazer.

– Du kan ikke skylde på eierne når spillerne spiller slik, sier han.

– I dag var et nytt bunnpunkt. Og det ser ut som Manchester United hele tiden kan passere den forrige bunnen. Når kommer den neste bunnen, spør Neville om klubben som i skrivende stund også er sist på Premier League-tabellen.

United ble forrige sesong nummer seks i Premier League. De siste syv bortekampene i ligaen har alle endt med tap.

Robbie Savage, som var i United som ung, stiller også spørsmål rundt det klubben gjør på overgangsmarkedet.

– Rekrutteringene har ikke vært god nok over de siste ti årene. Se på spissene de har signert. Cavani, Ibrahimovic, Falcao og Igahlo. Nå er de koblet til Arnautovic. Hvor er rekrutteringsprosessen, spør Savage – uten å nevne kjøpet av Robert Lukaku (nå på lån i Inter fra Chelsea).

Overgangsvinduet er åpent til 1. september. Ten Hag sa lørdag at han håpet å få flere spiller inn, særlig offensivt.