Samúel Fridjónsson og resten av Viking-spillerne måtte slukkøret se at gjestene tok med seg alle poengene fra Stavanger.

Viking kastet bort gyllen mulighet - Sarpsborgs imponerende rekke fortsetter

(Viking – Sarpsborg 08 1–2) Med Moldes kollaps i Drammen, kunne Viking komme A-poeng med romsdalingene på 2.-plass. I stedet tok Sarpsborg 08 sin tredje strake seier.

– Det er lett å tenke slik i etterkant, men vi må bare ta læring i det som skjedde her i dag, sier Viking-trener Morten Jensen om den forspilte muligheten til Discovery+ like etter kampslutt.

Han mener det var mye som rett og slett ikke stemte for hans mannskap.

– Vi var ikke gode nok i dag. Da fortjener vi ikke poengene. I tillegg skapte vi for lite sjanser til å vinne.

Til tross for at Viking stort sett var det førende laget, slet de med å komme til sjanser mot et tett og kompakt Sarpsborg 08-lag. Scoringer av Anton Salétros og Joachim Thomassen sørget imidlertid for at siddisene fortsatt er tre poeng bak sølvplassen. Dette var gjestenes tredje strake seier.

Alle har kommet etter at Lars Bohinen og klubben offentliggjorde at de ikke fortsetter samarbeidet etter sesongen.

– Dette var for så vidt fortjent. Vi var under press, men forsvarte oss godt. Jeg er imponert over gutta og måten de har samlet seg på. De jobber knallhardt for seg selv om klubben, sier Bohinen til Discovery+.

Treneren forteller at de med hensikt hadde en kynisk tilnærming til kampen for å få Viking ut av rytmen. Det mener han de lykkes med. Han mener flere faktorer spiller inn når han blir utfordret på hvorfor det plutselig har løsnet for Sarpsborg.

– Det er bra trøkk i Viking. De er et godt lag. Nå har vi fem kamper igjen. Det er fem kamper mot lag som er bak oss, og vi vet at det kommer til å bli tøft. Gode prestasjoner har blitt fulgt av gode resultater, som vi ikke har hatt tidligere i år. Vi kunne godt ha satt oss et poengmål på 40 nå, men vi har høy selvtillit om dagen, sier treneren.

Anton Salétros sikret 1–0 for Sarpsborgs 08 etter halvtimen.

Anton Salétros sørget for kampens første scoring.

Bare tre minutter senere serverte Zlatko Tripic en millimeterpresis corner. På andre enden av den var pannebrasken til midtstopper Gianni Stensness. Dermed rettet han opp noe av feilen han gjorde i forkant av 0–1.

– Jeg må ta noe av skylden for baklengsmålet, så derfor var det godt å få en i andre enden. Det var en strålende pasning fra Zlatko, sier Stensness til Discovery+.

Omgangens andre målscorer mener det var på høy tid at ballen sang i nettet for hans egen del. Samtidig mener han at de kollektivt gjennomførte en svak omgang.

– Det var på tide. Jeg traff ikke på en eneste av de fem sjansene jeg hadde sist kamp, men nå traff jeg mål. Det lønner seg. Ellers synes jeg vi gjør en svak innsats. Vi er ikke på nivå. Det er mye mer å gå på, selv om Viking er et godt lag her hjemme, sier Salétros.

Begge lag skapte halvfarligheter, men da timen var passert, tydet mye på at Viking-treneren skulle få rett i sine spådommer. Men, som i førsteomgang, smalt det heller litt ut av ingenting den andre veien.

Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen, via beinet til Vikings Joe Bell, og dermed 2–1 til gjestene på SR-Bank Arena. Viking fortsatte å være det førende laget, men evnet aldri å skape de største mulighetene.

Viking presset på tampen, men gjestene sto imot.