Linnes sendte Molde til himmels – Dønnum utvist i comebacket

MOLDE (VG) (Molde – Vålerenga 1–0) Molde må erstatte Ohi Omoijuanfos 27 seriemål fra forrige sesong. Mot Vålerenga tok høyreback Martin Linnes på seg ansvaret. Aron Dønnum ble utvist i re-debuten for Vålerenga.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg synes vi spiller bra. Vi burde vel scoret et par til, men alt i alt ganske bra. Det er deilig å se at det sitter i kamp også. Vi trengte denne, sier Lindnes til Discovery+.

Etter en oppladning med flere snøstormer over rosenes by, løyet det litt inn mot avspark. Men på banen blåste det Moldes vei.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Trener Erling Moe har lagt om til en 3–4–3-formasjon denne sesongen, med mål om at flere spillere skal bidra med målpoeng for blåtrøyene. Formasjonsendringen gjør at backene kommer høyere i banen, noe moldenserne fikk uttelling for etter pause.

For etter en ellevill sjansebonanza satt den endelig for Molde da Magnus Wolff Eikrem trillet ballen videre til høyreback Martin Linnes. Han kom på et sugende løp og banket ballen i lengste hjørne.

ØYNET MÅL: Martin Linnes fant veien til nettmaskene for Molde.

Hjemmelaget hadde flere enorme sjanser til å ta ledelsen før pause. Først med stortalentet David Fofana, som upresset fikk bredsidet ballen mot mål. Den første av flere gode redninger fra VIF-keeper Kjetil Haug holdt Vålerenga inne i kampen.

Molde presset gjestene bakover, men hverken forsøkene fra Magnus Wolff Eikrem, Ola Brynhildsen eller Martin Linnes lykkes med å finne veien til mål.

Vidar Örn Kjartansson fikk en drømmesjanse mot slutten av omgangen, da han alene mot Jacob Karlstrøm ble stoppet av den unge målvakten.

Forrige sesong var romsdalingene eliteseriens mestscorende lag, mye takket være Ohi Omoijuanfo. Med storscoreren borte, slet blåtrøyene med å sprekke nullen. Hjemmelaget manglet et skikkelig stormkast.

Det sørget Linnes for med sitt løp og påfølgende skudd, som ga Molde en drømmestart på sesongen foran hjemmepublikumet på Aker Stadion.

Aron Dønnum ankom Norge på onsdag, men Dag-Eilev Fagermo nølte ikke med å kaste stjernespilleren inn fra start. Den hjemvendte sønn var imidlertid svært anonym på høyrekanten og like før pause fikk han gult kort etter å ha sparket ned Brynhildsen.

Like før slutt fikk Dønnum sitt andre gullet og måtte ta en tidlig dusj.