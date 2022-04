Dette betyr et kommersielt samarbeid.

DÅRLIGST: Ralf Rangnick er statistisk sett den dårligste Manchester United-treneren i Premier League.

Rangnicks skrekktall: Historisk lav seiersprosent

Ralf Rangnick (63) har ikke fått det til å svinge av Manchester United etter at han tok over. Nå er han United-manageren med lavest seiersprosent i Premier League-historien.

Det viser tall fra statistikkselskapet Opta.

Rangnick kom inn på midlertidig basis som en erstatter for Ole Gunnar Solskjær, da nordmannen fikk sparken i november 2021.

Tyskeren har ledet Manchester United i 17 Premier League-kamper, kun åtte av dem har endt i seier.

Det utgjør en seiersprosent på fattige 47 prosent. Det er rekord i negativt fortegn for en Manchester United-manager siden Premier League ble etablert i 1992.

Seiersprosenten til Rangnick er likevel et skritt opp fra hva den var under Ole Gunnar Solskjær tidligere denne sesongen. Da nordmannen fikk sparken i november, hadde Manchester United kun vunnet fem av tolv ligakamper – en seiersprosent på 41,7.

GRUSOMME TALL: Ole Gunnar Solskjær hadde grusomme tall denne sesongen før han fikk sparken i november 2021.

David Moyes, Ryan Giggs og Michael Carrick, de to siste med henholdsvis fire og to kamper i sjefsstolen på midlertidig basis, delte rekorden på 50 % før lørdagens oppgjør.

Rangnick har bakgrunn som trener i klubber som RB Leipzig, Schalke 04, 1899 Hoffenheim og Hannover 96.

«Eksperimentet har vært en katastrofe, og ansettelsen av ham har ikke fungert», skriver lokalavisen Manchester Evening News.

FLERE POENG PER KAMP: På tross av den lave seiersprosenten ligger Ralf Rangnick foran både David Moyes og Ryan Giggs på poeng per kamp.

Manchester United har røket ut av både FA-cupen og Champions League under Rangnicks ledelse.

Etter lørdagens tap ser det også mørkt ut for en topp-fire plassering, og Champions League-spill, for storklubben neste sesong.

Manchester United ligger nå på 7.-plass i Premier League med 51 poeng på 31 kamper. Tottenham ligger på 4.-plass med seks poeng mer.

Info Manchester Uniteds syv siste kamper i Premier League: 16. april: Manchester United – Norwich 19. april: Liverpool – Manchester United 23. april: Arsenal – Manchester United 2. mai: Manchester United – Brentford 7. mai: Brighton – Manchester United 15. mai: Manchester United – Chelsea 22. mai: Crystal Palace – Manchester United Vis mer

På pressekonferansen før Norwich-kampen ble Rangnick spurt om den vaklende formen til Manchester United, og om de kunne tape to kamper på rad mot nedrykkstruede lag etter tapet mot Everton forrige uke.

– Det burde være utenkelig, men vi vet alle at slike ting kan skje i fotballen. Det er det som gjør denne idretten så interessant. Du vet aldri hva utfallet vil bli, sier han.

Rangnick forteller videre at han er ganske sikker på at United-spillerne vil ha et ønske om å revansjere seg etter Everton-tapet, og mener at spillerne «skylder» supporterne og klubben å vise at de kan slå tilbake.

– Så er det opp til spillerne å vise på banen at de fremdeles har ambisjoner og at de ønsker å avslutte sesongen på best mulig vis, sier han.

