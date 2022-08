1 / 5 BLE HYLLET: Erling Braut Haaland fikk stående applaus av Barcelona-supporterne da han begynte å varme opp i andre omgang. BLE HYLLET: Erling Braut Haaland fikk stående applaus av Barcelona-supporterne da han begynte å varme opp i andre omgang. STJERNEPRAT: Haaland og Robert Lewandowski pratet sammen i flere minutter før start. STARTET PÅ BENKEN: Etter fem matcher fra start på rad, fikk Haaland hvile til å begynne med i veldedighetskampen på Camp Nou. forrige neste fullskjerm

Haaland hyllet av Barca-publikumet da norske Bobb debuterte for City

CAMP NOU (VG) (Barcelona-Manchester City 3–3) Tre angivelig uønskede stjerner scoret alle for Barcelona i en kamp hvor Erling Braut Haaland fikk selskap av landsmann Oscar Bobb (19) for første gang i Manchester City.

19 år gamle Bobb fra Oslo kom inn helt på tampen av den målrike veldedighetskampen til inntekt for ALS-pasienter på ærverdige Camp Nou. Selv om det bare var noen minutter igjen å spille, kunne øyeblikket knapt vært større.

På stillingen 3–2 til Barcelona tok unggutten oppstilling på venstresiden av angrepet i det som var hans første opptreden for stjernegalleriet til Manchester City – med Haaland som midtspiss ved siden av.

Bobb erstattet Luke Mbete som ble fraktet av banen med en tilsynelatende stygg hodeskade. Bare minutter etterpå ble Bobb vitne til at Haaland gikk på løp i bakrom. I en duell med danske Andreas Christensen gikk angriperen fra Jæren i bakken. Dommeren blåste umiddelbart straffe, mens reprisene viste at kontakten så ut til å være begrenset.

I motsetning til Premier League-oppgjøret mot West Ham, da Haaland skaffet og scoret på straffe selv, satte Riyad Mahrez ballen i mål fra 11-meteren denne varme sensommerkvelden i Spania.

Bakgrunn for kampen: Tragedie rammet Guardiolas venn - nå stiller fotballmiljøet opp

1 / 3 SKAL VÆRE UØNSKET: Pierre-Emerick Aubameyang kan forsvinne til Chelsea innen kort tid. Onsdag utlignet han til 1–1 for Barcelona mot City. SKAL VÆRE UØNSKET: Frenkie de Jong er fortsatt ryktet bort fra klubben, men nederlenderen kjemper for plassen i Barcelona og satte inn 2–1 mot City. BENYTTET MULIGHETEN: Haaland-vikar Julian Álvarez sendte City i ledelsen fra kloss hold etter en tabbe fra Barcelonas keeper etter 22 minutter. forrige neste fullskjerm SKAL VÆRE UØNSKET: Pierre-Emerick Aubameyang kan forsvinne til Chelsea innen kort tid. Onsdag utlignet han til 1–1 for Barcelona mot City.

Nettkjenningen ble den siste av seks i løpet av 99 minutter på Camp Nou. Målshowet startet etter 21 minutter. For første gang etter sesongstart fikk Julian Álvarez sjansen fra start som spiss for Manchester City, mens Haaland fikk hvile.

Muligheten benyttet argentineren seg bra av. I tillegg til å gjøre en generelt god match, scoret 22-åringen etter en grov tabbe fra Inaki Pena etter 22 minutters spill.

Pena mistet ballen rett i føttene på Álvarez og fikk trøst av 91.000 måpende tilskuere på Camp Nou som forsøkte å støtte keeperen med massiv applaus den nesten gang han var nær ballen.

Støtte trengte også Penas keeperkollega ikke mange minutter senere. For før halvtimen var passert slapp Stefan Ortega Moren, målvakten som ble hentet som reserve for Ederson fra tysk Bundesliga tidligere i sommer, inn et skudd i «keeperhjørnet» fra Pierre-Emerick Aubameyang. Tidligere på dagen ble det rapportert fra spanske medier at 33-åringen kunne bli solgt til Chelsea i løpet av noen få timer. Aubameyangs lagkamerater Memphis Depay og Frenkie de Jong er i en tilsvarende situasjon.

1 / 3 ILDSJEL: Juan Carlos Unzué har over 300 kamper i LaLiga for blant andre Sevilla og Barcelona. Onsdag tok 55-åringen med seg andre ALS-pasienter til Camp Nou hvor Barcelona og Manchester City spilte til ære for han og til inntekt for forskning på den dødelige nervesykdommen. ILDSJEL: Juan Carlos Unzué har over 300 kamper i LaLiga for blant andre Sevilla og Barcelona. Onsdag tok 55-åringen med seg andre ALS-pasienter til Camp Nou hvor Barcelona og Manchester City spilte til ære for han og til inntekt for forskning på den dødelige nervesykdommen. HELT: Før kampstart var Barca-profilen Sergio Busquets en av mange stjerner som hilste på mannen som tidligere har hatt roller som lagets assistenttrener, keepertrener og spiller. forrige neste fullskjerm ILDSJEL: Juan Carlos Unzué har over 300 kamper i LaLiga for blant andre Sevilla og Barcelona. Onsdag tok 55-åringen med seg andre ALS-pasienter til Camp Nou hvor Barcelona og Manchester City spilte til ære for han og til inntekt for forskning på den dødelige nervesykdommen.

På grunn av Barcelonas pressede økonomiske situasjon skal president Joan Laporta ønske seg at de får kvittet seg med samtlige for å hente inntekter og kutte lønnsutgifter.

Ironisk nok havnet alle på scoringslisten mot City. Først kjempet de Jong inn 2–1. Deretter avsluttet Depay et nydelig angrep til 3–2 etter at City-unggutten Cole Palmer hadde utlignet i mellomtiden.

Da trodde Camp Nou-publikumet at de kunne gå hjem med seier, men helt på tampen ordnet kombinasjonen Haaland på bakromsløp og Mahrez fra straffemerket 3–3 for Pep Guardiolas menn.

Artikkelen oppdateres!