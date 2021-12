KRITISK: Thomas Delaney skulle ønske at fotball-VM 2022 ble spilt alle andre steder enn Qatar. Her er Delaney i sommerens EM.

Dansk-stjerne ut mot Qatar-VM: − Alle sier det er en katastrofe

Thomas Delaney (30) og flere av de danske landslagsspillerne tar bladet fra munnen når det gjelder fotball-VM i Qatar.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det danske fotballandslaget har tidligere markert for en endring for migrantarbeidere i Qatar, men det er først i en dokumentar som ble sluppet mandag at spillerne deler sine tanker om det kontroversielle mesterskapet.

– Alle fotballspillere du spør sier at det er en katastrofe. Det er i hvert fall min oppfattelse. Jeg har ikke møtt mange som sier at det er fantastisk, sier midtbanespiller Thomas Delaney i dokumentaren laget av Danmarks Radio.

Han forteller videre at han føler spillerne blir tatt som gisler i saken, siden mange oppfordrer dem til å boikotte mesterskapet. Fra 2014 til 2016 var Delaney lagkamerat med Qatar-engasjerte Tom Høgli i FC København.

Det danske fotballforbundet (DBU) har flere ganger uttrykt sin misnøye og utilfredshet ved forholdene i Qatar, men har holdt fast ved at det er landets politikere som har måtte ta stilling til en mulig boikott. Frem til det eventuelt skulle skje, vil spillerne delta i turneringen om et snaut år.

– Så strukturert som det er nå, så har ikke spillernes meninger noe å si. Det handler om penger, og det gjør det også med VM i Qatar. For meg er det en dårlig idé på alle måter. Jeg skulle ønske det var alle andre steder, sier Delaney.

Sevilla-spilleren får støtte fra landslagskollega og Leicester-keeper Kasper Schmeichel.

– Jeg skal spille VM, og det er jeg glad for. Er jeg glad for hvor det skal være? Det er jeg ikke. Men det er heller ikke jeg som kan endre på tingene. Vi kan bare ytre vår utilfredshet, sier Kasper Schmeichel.

Hans far, den legendariske keeperen Peter Schmeichel, var så sent som i november i Qatar for å kaste glans med blant andre David Beckham før neste års VM.

I likhet med det norske landslaget har danskene markert mot mesterskapet underveis i VM-kvalifiseringen. Før oppgjøret mot Moldova i mars tok de på seg trøyer med teksten «Football supports change»:

Danmark var blant de aller første landene som kvalifiserte seg til mesterskapet, og landslagssjef Kasper Hjulmand er tydelig på at det er fotballen som skal stå i hovedfokus når mesterskapet sparkes i gang i november 2022.

Samtidig varsler han at det muligens vil komme markeringer også når de er i Qatar.

– Vi skal gjøre det vi kan for å fokusere på å vinne fotballkamper. Det er det vi skal dit for. Men vi skal også vise hvem vi er. Sammen med dere i pressen, og den danske befolkningen som tar turen på stadion, skal vi sørge for å vise hvem vi er og hvordan vi ser på tingene, sier Hjulmand.