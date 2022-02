Dette betyr et kommersielt samarbeid.

FORTSATT MAN.UTD-SPILLER: Det ble ingen overgang på Jesse Lingard, men han er ikke med i troppen til kveldens TV-kamp.

Lingard nekter for at han ba om fri

Jesse Lingard (29) avviser at det var han som ba United-sjef Ralf Rangnick om noen dager fri etter at hans ønske klubbytte ble avvist.

Rolf Brown

NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Her er fredagens oddstips!

På sin twitter-konto melder midtbanespilleren at det tvert i mot var klubben som ba ham om å ta seg en liten pause.

«Klubben rådet meg til å ha fri på grunn av personlige årsaker! Men hodet mitt er klart, og jeg vil alltid være profesjonell når jeg blir bedt om det og gi 100 prosent», tvitret han.

Rangnick avslørte torsdag at den engelske spilleren hadde fått en kort permisjon og ville gå glipp av fredagens FA-cupkamp i fjerde runde mot Middlesbrough.

Ifølge Rangnick var det Lingard som ba om permisjon for å «hvile hodet sitt» - en versjon som bestrides av Lingard.

Samtidig forklarte tyskeren at det plutselige fraværet til Mason Greenwood og at United ikke kom til enighet om en overgangsavtale med en annen klubb som førte til at Lingard fortsatt er United-spiller.

Newcastle, Tottenham og West Ham – hvor han var på lån forrige sesong – hadde alle et ønske om å hente Lingard på overgangsvinduets siste dag, men fikk avslag av Manchester-klubben.

Lingards kontrakt går ut til sommeren, og særlig Newcastle var på hugget for å styrke stallen sin.

Ifølge Manchester Evening News har ikke Lingard startet en Premier League-kamp for Manchester-klubben siden 1.januar 2020. Han har kun fått spille fra start i to matcher i inneværende sesong - i henholdsvis Ligacupen og Champions League.

VGs tips: Man.Utd. - Middlesbrough

* FA-cupen, 4. runde og her skal avansementet avgjøres i aften. Til daglig holder Manchester United i 4.plassen i Premier League. Men den er utsatt med lag halsende rett bak og to av disse har spilt færre kamper enn akkurat Old Trafford-klubben. Ligaformen er stødig med 6-2-1 på ni siste, selv om ikke alle innsatsene har vært så veldig imponerende. I forrige FA-cuprunde ble Aston Villa beseiret 1-0.

* Middlesbrough ankommer Manchester i form. Syv av ni siste Championship-matcher er vunnet (7-1-1). I fem av disse ligatriumfene klarte Boro å stenge buret. Det betyr at gjestene er med i playoff-kampen.

* Det er forståelig at vertene er storfavoritter her, men 1,30 på hjemmeseier er litt stusslig til fredags-tacoen. Uavgjort i HUB-spillet til 5,10 eller Begge Lag Scorer til 2,10 (single) er mulige alternativer. Spillefristen er kl. 20.59 og kampen viser på Vsport 1.