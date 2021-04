SELVRANSAKENDE: Godset-leder Dag Lindseth Andersen har vært i søkelyset i forbindelse med varslersaken mot trener Henrik Pedersen. Her utenfor Marienlyst stadion i Drammen 12. april. Foto: Joachim Baardsen, VG

Avtroppende leder om Godset-stormen: − Særdeles krevende

Dag Lindseth Andersen følte et behov for å beskytte egen familie i forbindelse med håndteringen av varslersaken mot trener Henrik Pedersen (43). Det bidro til at 59-åringen sa opp jobben som daglig leder.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg har fem unger og seks barnebarn. Yngstemann bor hjemme. Det er min nærmeste familie, som jeg føler et ansvar for – i tillegg til fotballklubben. Men ansvaret for familien min er viktigere enn fotballen, forteller Andersen til VG.

Søndag offentliggjorde den tidligere næringslivslederen at han slutter som daglig leder i Strømsgodset 1. juni. Etter fem år i jobben blir håndteringen av rasismevarselet mot Pedersen noe av det siste Andersen foretar seg i rollen. Henrik Pedersen har avvist anklagene.

– Det er særdeles krevende. Det skal jeg ikke legge skjul på. Spesielt fordi dette har pågått over så lang tid. Vi har vært under sterkt press siden starten av mars. Denne saken er alvorlig og vi må håndtere den med størst grad av respekt for de involverte. Mediepresset, som plutselig dukket opp, gjør det vanskelig for en liten organisasjon som Strømsgodset, mener han.

Her forlater Henrik Pedersen jobben som Godset-trener:

Varsler endringer

Fra 1993 til 2016 reiste Andersen jorden rundt som en av toppsjefene i teknologiselskapene ABB og Eltek. I dette intervjuet er 59-åringen selvransakende da han prater om håndteringen av Pedersen-saken.

Han erkjenner at klubben ikke hadde nødvendige rutiner på plass. Samtidig mener han en norsk fotballklubb som Strømsgodset ikke vil være rustet til å takle en slik sak alene. Derfor vil drammenserne lene seg på ekstern, juridisk hjelp i fremtiden. Også sportssjef Jostein Flo og styreleder Ivar Strømsjordet har nylig sagt at de forlater rollene sine.

– Det er de samme personene som skal prøve å løse saken som hele tiden skal holde omgivelsene orientert. Det har vært veldig, veldig krevende. Det hjalp veldig da vi innså at vi trengte profesjonell hjelp og engasjerte advokatfirmaet Kleven & Kristensen.

«I STORMEN»: Andersen har måttet svare for Strømsgodsets behandling av varslersaken mot trener Henrik Pedersen. Her er lederen utenfor Marienlyst i Drammen 12. april. Foto: Joachim Baardsen, VG

– Hvordan vurderer du arbeidet dere i Godset har gjort?

– Jeg tror at i en sak av denne alvorlighetsgrad, som man heldigvis ikke får så ofte på bordet, så må man ha profesjonell hjelp til å håndtere dem. En fotballklubb er ikke dimensjonert til å takle en sak av denne typen. Varslingssystemet som vi nå innfører er koblet direkte mot en ekstern profesjonell aktør. Det kommer til å bli bra. Så innfører vi en del helse-, miljø- og sikkerhetsrutiner slik at vi kan plukke opp utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet på et tidlig stadium. Målet vårt er å komme ut som best i klassen når vi er ferdig med alt.

– Når forventer du en avklaring på granskingen av varslersaken?

– Jeg kjenner ikke detaljene. Kleven & Kristensen har fått lov til å jobbe med dette og bruke den tiden de føler er nødvendig for å komme frem til en god konklusjon. De er helt uavhengig av oss i den saken. Så melder de ifra til styret når de er klare.

Har kjent på stort press

– Hvordan har du kommet deg gjennom det du omtaler som en storm?

– Jeg har ikke hatt noen profesjonell hjelp. Jeg kommer jo hjem om kvelden og må forholde meg til dem som er der. Jeg ser at dette er en belastning som angår flere enn meg. Det er en tilleggsutfordring. Jeg liker jo ikke å påføre mine nærmeste ekstrabelastninger fordi jeg har en jobb som innebærer stor medieeksponering når det stormer som verst. Men jeg syns vi har greid oss bra, totalt sett. Jeg står fortsatt oppreist, og tar med meg dette som en veldig nyttig og lærerik erfaring, når jeg nå går videre.

Andersen forteller samtidig at han har sluttet å lese kommentarfeltene som ofte følger med mediesaker.

– Folk er mye, mye hyggeligere når du møter dem fysisk enn det du kan få inntrykk av hvis du drister deg til å lese kommentarfelt. Det har jeg sluttet med. Meldingene jeg får av folk jeg møter, er en god støtte. De er vennlige. Folk skjønner at dette er en vanskelig sak og at vi ikke har kunnet kommunisere detaljer om den.

– Hvordan ser du på din egen fremtid nå som du snart er uten jobb?

– Jeg er ikke et karrieremenneske lenger, i min alder. Jeg er 59 år. Jeg har vært med på det aller meste. Nå skal jeg finne noe som er meningsfylt og morsomt å holde på med de årene jeg har igjen i arbeidslivet. Jeg har ikke rukket å tenke så mye på fremtiden min, men bakgrunnen min er ikke knyttet til fotball.

– Har du kommet med innspill til hvem som skal etterfølge deg som daglig leder i Godset?

– Nei, jeg har ikke gjort det, men jeg har noen tanker om det. Jeg har sett hvilken kompetanse som trengs i en sånn type jobb. Jeg har også tenkt på hvilken kompetanse jeg skulle ønske jeg hadde, i tillegg til den jeg har. Det skal jeg meddele styret. Det ønsker jeg ikke å ta i mediene. Men det er ikke min oppgave å finne ny daglig leder i Strømsgodset.

Aas mulig erstatter?

Tidligere Godset-kaptein Alexander Aas har blitt nevnt i VG+ og Drammens Tidende som en mulig arvtager for Andersen. 42-åringen er daglig leder i totalentreprenøren Trebo, etter å ha lagt opp som spiller i 2012.

– Jeg ønsker ikke å spekulere i det. Jeg har en jobb i dag som jeg trives veldig godt med, sier Aas til VG.

– Kunne du tenkt deg en jobb i fotballen igjen i fremtiden?

– Det har jeg ikke tenkt så mye over. Jeg har mer tenkt at en daglig leder-stilling er noe jeg trives veldig godt med. Nå har jeg mange fine utfordringer og ikke minst mange fantastisk flinke ansatte som jeg ønsker å utvikle videre.

CUPMESTER: Aas løftet kongepokalen for Godset i 2010. Foto: Heiko Junge, NTB

Aas er for øvrig gift med fungerende styreleder i Strømsgodset Elisabeth Lohk.

– Jeg er imponert av henne. Hun jobber ekstremt mye. Å være i styret i Strømsgodset er jo en frivillig og ubetalt jobb, men hun jobber kvelder og helger.

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Lohk.

– Det har vært turbulent. Nå har de tatt flere grep. Nå er det viktig at de får på plass en ny sportssjef, ny daglig leder og ny styreleder. Så må de ha fokus på det sportslige. Spillerne må ha det gøy, trives og se fremover. Det er viktig å ha fokus på gleden med å spille fotball, sier Aas.