EKS-TRENER: Henrik Pedersen fotografert etter en kamp mot Rosenborg i november 2019. Foto: Berit Roald

Godset-styret anmelder Henrik Pedersen-saken til NFF

Styret i Strømsgodset mener at det er grunn til å konkludere med at eks-trener Henrik Pedersen brukte uakseptable ord og uttrykk. De anmelder saken til NFF.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– De undersøkelsene advokatfirmaet Kleven & Kristensen har gjort på vegne av Strømsgodset Toppfotball ved styret, gir etter styrets mening grunnlag for å konkludere med at klubbens tidligere trener har brukt uakseptable ord og uttrykk som er i strid med klubbens og idrettens nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering, heter det i en pressemelding fra styret i Strømsgodset onsdag.

– Strømsgodset Toppfotball ved styret er videre av den oppfatning at de ord og utrykk som er brukt, kan være i strid med Norges Idrettsforbunds (NIF) og Norges Fotballforbunds (NFF) regelverk, står det videre i pressemeldingen.

I en pressemelding fra Henrik Pedersen heter det:

«Henrik Pedersen har i dag mottatt Strømsgodset-styrets beslutning om å sende den såkalte «varsler-saken» over til Norges Fotballforbund».

Hans advokat Erik Flågan sier til VG onsdag ettermiddag:

– Vi er uenig i styrets vurdering av at det foreligger grunnlag for å nå en slik konklusjon. Ut fra bevisbildet vi har blitt presentert, kan vi ikke se at det er grunnlag for å trekke den konklusjonen de gjør nå. Vi mener bevisbildet ikke er vesentlig endret fra det de tidligere tok stilling til.

– Hvordan opplever Henrik Pedersen anmeldelsen fra Godset til NFF?

– Det er klart at han opplever saken og prosessen som belastende.

– Hva forventer dere skjer videre her nå?

– Den normale saksgangen vil være at Norges Fotballforbunds påtalenemnd henvender seg til de involverte og ber om deres redegjørelse for saken.

I en pressemelding sier advokat Flågan:

– Henrik Pedersen har ettertrykkelig gitt uttrykk for sin nulltoleranse for enhver form for fordommer eller diskriminering av hudfarge, etnisitet, kjønn, legning eller religiøs overbevisning. Men han anerkjenner at enkelte ord og utrykk han har brukt kan ha blitt oppfattet på en annen måte enn han har ment.

Henrik Pedersen var ferdig som Strømsgodset-trener den 9. april - etter at saken hadde versert i omtrent ei uke.

Strømsgodset-styret sier i sin pressemelding onsdag at det ikke er aktuelt å forfølge saken arbeidsrettslig etter som Pedersen har avsluttet sitt ansettelsesforhold hos Godset.

Strømsgodset opplyser videre at de skal iverksette «tiltak for å unngå en kultur i klubbmiljøet der det utvikles sjargong og holdninger som er uforenlige med fotballens og idrettens verdigrunnlag».

Eirik Monsen er advokat for den opprinnelige Godset-varsleren. Han opplyser til VG at han ikke har tid til å uttale seg om klubbens anmeldelse av Pedersen på nåværende tidspunkt.

Fungerende styreleder Elisabeth Lohk i Strømsgodset har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser om saken.