Julian Nagelsmann takker Alexander Sørloth etter kampen mot Stuttgart søndag. Foto: ODD R. ANDERSEN / AFP

Bayern-legende er overbevist om at Sørloth-trener Nagelsmann overtar

Julian Nagelsmann er fortsatt bare 33 år – men allerede en av Europas mest ettertraktede trenere. Lotthar Matthäus er overbevist om at RB Leipzig-treneren overtar som sjef i Bayern München.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Nagelsmann – som er trener for den norske landslagsspilleren Alexander Sørloth – blir nevnt også til den ledige jobben som Tottenham-manager.

– Spurs kan ikke ha Ryan Mason som sjef neste sesong. Det er snakk om Julian Nagelsmann, men hvorfor i all verden skulle han dra til rotet i Tottenham? spør den gamle stjernespilleren Chris Sutton som ekspert på BBC søndag.

På tyske Sky er tidligere Bayern-helt Lotthar Matthäus veldig klar:

– Jeg tror og jeg er overbevist om at Julian Nagelsmann blir Hansi Flicks etterfølger, sier Bayern München-legenden.

Hansi Flick mislyktes i å føre Bayern München til en ny Champions League-tittel. Derimot ligger det an til gull i den hjemlige ligaen. Og i Tyskland regner de fleste med at han kommer til å overtar som sjef for «Die Mannschaft» – landslaget –når Joachim Löw gir seg etter EM.

Ifølge de tyske nettstedene Sportbuzzer og Sport1 er RB Leipzig klar til å forhandle med Bayern München om en overgang for deres suksesstrener. Det kommer trolig ikke til å bli billig. Sky hevder at pengekravet blir på 25 millioner euro, omtrent 250 mill. kroner. Storavisen Bild skriver 30 millioner euro, rundt 300 mill. kroner.

Julian Nagelsmann har kontrakt med RB Leipzig fram til 2023.

– Det er ingen forhandlinger, ingen tilbud. Jeg vet ikke hva Bayern München vil. Jeg vil ikke starte noen krig med min nåværende arbeidsgiver, sier Nagelsmann i en video på sport1.de.

– Jeg vil ikke gjøre meg viktigere enn jeg er.

Erling Braut Haalands trener i Red Bull Salzburg, amerikaneren Jesse Marsch, er ifølge Sky høyaktuell til å overtar hvis Nagelsmann forsvinner fra RB Leipzig. Disse to klubbene er begge i «Red Bull-familien».

– Det er fakta at Hansi Flick har meddelt oss at han ønsker å forlate klubben etter sesongen, sier Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge til Bild am Sonntag.