Haaland-kompisens utrolige oppladning

Erling Braut Haalands lagkompis i Borussia Dortmund, Thomas Delaney (29), har hatt en eventyrlig landslagspause - som han avsluttet med å hylle gamletreneren Åge Hareide.

Publisert: Nå nettopp

* Først og fremst har Danmark hatt en fantastisk VM-start med tre seirer og 14–0 i målforskjell i sin gruppe.

* Dernest har Delaney gått viralt med en scoring fra øverste hylle på trening foran kvalikkampen mot Østerrike.

Målet var av det svært sjeldne slaget, selv på trening.

– Dette har han ikke lært av Erling Braut Haaland, dette har han lært av René Higuita, fastslo Bernt Hulsker på VGTVs landskampsending tirsdag kveld.

– Skorpionsparket, fortsatte Hulsker – og viste til Colombias legendariske landslagskeeper fra 1987 til 1999.

Her kan du se «originalen»:

Delaney prøvde seg først på et skudd som ble reddet av keeper Frederik Rønnow, så satte Dortmund-spilleren ballen bort i lengste hjørne med et vakkert utført skorpionspark.

– Hvis man hadde videofilmet treningene mine i yngre dager, så ... Nei, spøk til side, smilte Thomas Delaney på pressemøtet til Danmark.

– Nei, det skjer nok ikke hver dag. Kanskje er det også sånne ting som skjer oftere på trening enn i kamp, fordi jeg allerede hadde misset på den første sjansen, så tenkte jeg at «hvad fanden, nu prøver vi noe vanvittigt».

– Det er moro å være dansk landslagsspiller nå, sier Delaney til danske medier etter de tre seirene i VM-kvalifiseringen.

– Kasper har også overtatt et lag som var riktig godt trent. Han har påvirket oss i en offensiv retning.

– Jeg er stolt av det VM-sluttspillet vi var med under Åge Hareide, og jeg er stolt av de skrittene vi har tatt under Kasper. Vi jobber med det, sier Delaney. «Kasper» er altså den nye landslagssjefen, med etternavnet Hjulmand.

– I de tidligere kvalifiseringer som jeg har vært med på, har vi hatt ryggen mot veggen, fordi vi startet med dårlige resultater. Så det er en veldig forskjell til der vi er nå med ni poeng etter tre kamper. Vi har muligheten til å sette oss selv i en mye bedre situasjon, sier Borussia Dortmund-spilleren.

Danmarks neste oppgave i VM-kvaliken er Skottland på hjemmebane den 1. september.

