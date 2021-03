Kommentar

Nå tar vi gjerne litt hysjing og noen fingre i ørene – bare Norge vinner

Av Knut Espen Svegaarden

HYSJING: Joshua King etter en scoring mot Panama. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Klassisk norsk landslagsscenario: Forventninger – så skuffelse. Så noen kritiske røster, både fra mediene til spillere og trenere – og til mediene fra publikum. Så reaksjonen – «vi viste dem» fra spillerne – mot mediene, fingrer i ører, hender som forstørrer ører, hysjing ...

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«Hørte ikke» ...?

Den deilige revansjen – for spillerne.

Sånn har det vært gjennom mange av de 36 årene jeg har skrevet om det norske herrelandslaget i fotball. Mekanismene er ganske like, fra gang til gang. Media skriver mye om landslaget. Med en gang landslaget taper, kommer beskyldningen om at vi skriver for mye og at vi hausser opp et landslag «som aldri vinner uansett».

Vinner Norge hører vi ingenting om det samme.

Er vi kritiske etter et tap, sier spillerne at «det tåler vi», men sjansen til en slags hevn benyttes kjapt – hvis neste kamp vinnes. Både Stefan Johansen og Joshua King, i nyere tid, er gode eksempler.

STOPPET KRITIKKEN: Stefan Johansen – etter et av sine to mål mot Kypros i 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

Jeg digger det. Og jeg håper det skjer tirsdag kveld, mot Montenegro. Håpet er at kritikken har fått det til å gå en f ... i både spillere, trenere og alle rundt landslaget, at de vil vise at så puslete og svake som de var mot Tyrkia, det er de faktisk ikke.

Og sjansen er nå. Vi tar gjerne imot masse kjeft, «hva sa vi»-meldinger, hysjing, hva som helst, bare vi får se et landslag med spillere som vil mer, som orker mer, som viser oss at dette laget er ikke et lag av luft, men av ambisiøse spillere som elsker å spille for Norge.

Selv spillere som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, nasjonens gullkalver, har fått et snev av kritikk nå. Det må de tåle, og vi tåler å få hysjingen tilbake vi – hvis spillerne viser oss at forestillingen mot Tyrkia – den var ikke representativ for det de står for.

Det er faktisk nå eller egentlig aldri. Det er nå sjansen er der, i en kamp som faktisk er helt avgjørende for resten av kvalifiseringen. Taper Norge mot Montenegro så kan vi glemme VM, boikott eller ei, allerede etter tre av 10 kamper. Montenegro vil være seks poeng foran Norge, Tyrkia det samme, og Nederland tre. Og Norge har igjen de tre vanskeligste kampene – Tyrkia borte, Nederland hjemme og borte.

Norske landslagssjefer har lenge, egentlig alltid, med få unntak, kommet skjevt ut i sine jobber. Det å få en god start, det har vist seg ekstremt vanskelig, fra Tor Røste Fossen (1978) til Ståle Solbakken (2021). Røste Fossen sto med et poeng etter sine tre første kvalik-kamper, Tord Grip det samme, Ingvar Stadheim tapte sine to første, Nils Johan Semb og Åge Hareide sin første, og hverken Per-Mathias Høgmo eller Lars Lagerbäck klarte å vinne på sine to første.

Det er Drillo som er unntaket – igjen, i sin første periode. Norges mest suksessfulle landslagssjef vant sine tre første kvalik-kamper, høsten 1990.

Nå står Ståle Solbakken med én seier, i en kamp som alle regnet med seier, og et stygt tap.

Tirsdag kveld forlanger vi ikke noe annet enn at Solbakken og landslagsspillerne viser oss at nederlaget mot Tyrkia sved såpass at lysten på revansje virkelig er stor.

Og avslutt gjerne med litt hysjing etter et par scoringer.

Avspark 20:45.