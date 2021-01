SISTE MØTE: José Mourinho (t.h.) og Jürgen Klopp fotografert siste Tottenham og Liverpool møttes, den 16. desember 2020. Foto: Peter Powell / PA Wire

Mourinho føler seg urettferdig behandlet: − Det skjer ikke det samme med en del andre

José Mourinho (58 denne uken) mener at han blir behandlet strengere enn andre Premier League-managere.

I en pressekonferanse før storkampen mot Liverpool, gjengitt av blant andre football.london, forteller portugiseren om hvordan han har opplevd en utvikling i sin «følelsesmessige kontroll»:

– Jeg har følt en utvikling mot at jo roligere jeg er, jo bedre kan jeg lese spillet, fastslår Tottenham-manageren.

– Jeg følte at jeg måtte endre oppførselen min, noe jeg er veldig fornøyd med. Det er min personlige sak. Jeg kan ikke snakke for andre.

– Når jeg ikke oppførte meg bra, måtte jeg betale prisen på to måter: Den ene var å se kampene på TV i garderobe, og den andre var store bøter. Det skjer ikke det samme med en del av de andre, sier José Mourinho, uten å nevne hvem han snakker om – men etter som motstanderen torsdag er Liverpool, er det nærliggende å tro at det ligger noe der.

Sist lagene møttes, for litt over en måned siden på Anfield, ble det et lite munnhuggeri etter kampslutt. Liverpool vant 2–1, og Mourino sa til Jürgen Klopp at «det beste laget tapte», noe tyskeren naturlig nok ikke likte noe særlig.

– Hvis jeg oppfører meg sånn på sidelinjen som han gjør, har jeg ingen sjanse til å bli der. Da er jeg der ute minuttet etter, sa José Mourinho i et intervju etter Liverpool-kampen.

Når han nå, før torsdagens kamp, blir spurt om sitt forhold til Jürgen Klopp, svarer han ifølge The Guardian:

– Jeg er ingen venn av Jürgen, for jeg har aldri tid med ham. Det er fem minutter før kampen eller etter kampen. Han er en kollega som jeg respekterer. Jeg har ingen problemer med ham, og jeg tror han er det samme med meg.

For øvrig melder Mourinho at Tottenham ikke kommer til å kjøpe eller selge spillere før overgangsvinduet stenger, selv om det går rykter om Dele Alli til Paris Saint-Germain.

Tottenham har ikke vunnet mot Liverpool siden oktober 2017. Siden den gang har det blant annet blitt tap i Champions League-finalen. Mourinho hyller de røde:

– Liverpool er et fantastisk lag, og de kan fremdeles vinne Premier League.

Tottenham-sjefen snakket også om at Liverpool har Virgil van Dijk langtidsskadet:

– Et lag som er stabilt defensivt, har mye bedre muligheter for å angripe. Og omvendt. De mistet van Dijk. Det er veldig, veldig viktig for dem.

