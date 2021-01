PÅ SIDELINJEN: Lagene i Toppserien har etter to en halv uke fått svar fra Norges Fotballforbund etter at man kritiserte prosessen rundt den nye medieavtalen. Dette bildet er fra semifinalen i cupen mellom Vålerenga og Avaldsnes. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

NFF legger seg paddeflat overfor kvinneklubbene

Norges Fotballforbund retter en uforbeholden beklagelse til Toppserien og 1. divisjon kvinner etter bråket rundt den nye medieavtalen med TV 2.

Det er over to uker siden samtlige klubber i Toppserien og 1 divisjon kvinner ga uttrykk for sin misnøye med den nye medieavtalen for 2023–2028 i et åpent brev til NFFs forbundsstyre. Avtalen forhandlet NFF med TV 2 uten at Toppfotball Kvinner fikk delta.

Denne uken fikk de svar og en beklagelse.

– Vi retter en uforbeholden beklagelse for at vi i Fotball Media-fellesskapet ikke knyttet toppfotballklubbene tetter på forhandlingene om ny medieavtale. Vi ble rett og slett for tekniske i vår vurdering av hvem som skulle inngå i forhandlingene, vi holdt fast i hvordan dette er regulert i dagens regelverk. Ved dette feilvurderte vi hvordan dette ville lande hos dere. Vi er lei oss for den unødvendige frustrasjonen dette har skapt, skriver NFF i et brev til klubbene i Toppserien og 1. divisjon som VG har lest.

Kommersiell leder i Avaldsnes Toppfotball, Stian Nygaard, er glad for at fotballforbundet omsider kommer på banen med et svar.

– Det er en tydelig melding. De legger seg flat. Jeg synes det er veldig fint at de kommer på banen og forplikter seg med dette brevet her. Nå handler det om å få fortgang i dette samarbeidet mellom klubb og NFF for å videreutvikle vårt produkt.

Nygaard minner om at den omtalte medieavtalen først gjelder fra 2023. Det er mye som kan og bør gjøres for kvinnefotballen i Norge før den tid.

– Den tiden må vi bruke til å løfte kvinnefotballen om vi skal nå de målene som er satt. Vi forventer at NFF melder seg på og begynner å snakke om ressursbruken inn mot kvinnefotballen. Fortsatt er det sånn at det er smuler igjen til kvinnene når det kommer til overføringer. Vi får en økning – den trengs og den er vi glad for – men når man vurderer dette opp mot herrefotballen så er det ikke så mye å snakke høyt om likevel, sier Nygaard og viser til brevet hvor det slås fast at «NFF er utvilsomt blant de forbundene i Europa som overfører mest midler fra forbundets fellesøkonomi til toppklubbsatsing på kvinnesiden».

– Dette kan ikke sammenlignes da strukturene i andre europeiske forbund og ligaer er satt sammen på en helt annen måte. Der eier for eksempel klubbene rettighetene selv, gjennom serieforbund som er helt separert fra fotballforbundet. Men nå velger vi å se fremover. Vi har fått en sterk beklagelse. Så er det handlinger som vil vise om man mener alvor, sier Avaldsnes-lederen.

Han håper politikerne vil involvere seg sterkere siden mye av midlene til fotballen styres via Kulturdepartementet.

– Da kan man påvirke utviklingen når det kommer til likestilling i idrett og kultur.

Fotballpresident Terje Svendsen sier til VG at NFF skal inngå samarbeidsavtaler med flere av interesseorganisasjonene i etterkant av den nye medieavtalen som gjelder fra 2023 til 2028.

– Disse avtalene vil blant annet inneholde bestemmelser om fordeling av inntekter. Forbundsstyret er i prosess med å forberede forhandlinger med interesseforeningene og har varslet at vi vil ta et snarlig initiativ til å sette i gang dialog om dette.

I brevet til kvinneklubbene avviser NFF at det «skal være motkrefter eller negative holdninger til jente- og kvinnefotball i NFFs Forbundsstyre eller sentraladministrasjon».

– Dette står vi i sammen, heter det i brevet som VG har lest.