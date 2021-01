Kommentar

Grunn til en viss skepsis

Av Leif Welhaven

PREMIER LEAGUE-KLAR: Martin Ødegaard lånes ut fra Real Madrid til Arsenal. Foto: STUART MACFARLANE, ARSENAL

Det er lov å drømme om at Martin Ødegaard tar Premier League med storm, men flere faktorer taler for å møte utlånet med en viss skepsis. Det siste han trenger er en ny benk.

Det er bare å se for seg stemningen hos rettighetshaver TV 2 da bekreftelsen omsider kom. Martin Ødegaard er klar for Arsenal.

London.

Premier League.

Utlånet gikk i boks bare dager før klubben fra nord i hovedstaden skal få Ole Gunnar Solskjær og Manchester United på besøk.

Halleluja!

Om ikke interessen for Premier League var sitrende nok fra før, vil det selvsagt skape en ytterligere boost å få 22-åringen til «The Gunners».

Her er han blitt tildelt drakt nummer 11.

De identiske tallene er en kombinasjon også spillere som Marc Overmars, Sylvain Wiltord, Robin van Persie og Mesut Özil har hatt på ryggen for Arsenal.

Legger vi til at det skal være manager Mikel Artetas konkrete planer som ble tungen på vektskålen, virker det å være et ektefølt ønske å satse skikkelig på nordmannen. I engelsk presse spekuleres det i flere varianter av startoppstillinger, og et spørsmål er hvordan den norske ankomsten påvirker talentet Emile Smith-Rowe.

Tiden vil vise.

Dersom Ødegaard nå slår til i Arsenal, som er på opptur etter en trang start, kan utlånet bli definerende for karrieren hans.

For øyeblikket er det litt på vippen hvordan det skal ende med spilleren som fikk «wonderboy»-stempel som 15-åring.

La det for all del ikke være tvil om at Ødegaard vil klatre seg til en finfin karriere.

Men hvor høyt opp på stigen han kommer, er det fryktelig vanskelig å si noe kvalifisert om. Til det har det vært så mye to skritt frem og ett tilbake.

Martin Ødegaard er 22 ung, og fortsatt i utvikling. Men når listen først er lagt der den befinner seg når man blir kjøpt av Real Madrid, er det som skjer i nær fremtid av ytterste interesse.

De siste månedene har vært trøblete etter returen til arbeidsgiveren. Det har skyldtes en kombinasjon av fysisk krøll, lite tillit og labre prestasjoner når en sjelden sjanse har bydd seg. Derfor er valget han tar nå så viktig.

Ødegaard kunne blitt i Madrid og kjempet om revir. Når han nå går til utlånsklubb nummer fire, et stoppested med garanti for virak, blir kontrasten mellom «best case»- og «worst case»- scenario himmelropende.

Da han var på utlån i Heerenveen og Vitesse var det en tydelig del av en utviklingsplan. I Real Sociedad ble det derimot noe annet.

Martin Ødegaard herjet i La Liga i de beste periodene, og begynte å vise prov om hva han kan bli. Men andre deler av låneoppholdet og den påfølgende returen til hovedstaden har vært skuffende.

Hva så i London?

Selvsagt kan det riktig så bra, men trolig handler mye om å takle et tidspress.

Med en så kort låneavtale og helt nye omgivelser, har ikke Martin Ødegaard mye tålmodighet i vente.

Han kommer til en klubb der Arteta har flere muligheter, fansen er kravstor og avisene aggressive. Det verste som kan skje er noen mislykkede forsøk, før han i realiteten flytter seg fra en benk til en annen.

Det er et stort spørsmålstegn knyttet til akklimatiseringen, og ikke minst er det interessant å se hvordan han vil takle kontrasten mellom å møte klubber som Manchester City og Burnley.

Er han robust nok for hverdagene?

For nordmenn med et hjerte for engelsk fotball er det artig å få Martin Ødegaard til Premier League. Men inntil det motsatte er bevist, er det vanskelig for hjernen å legge bort skepsisen rundt hva vi har i vente.

Så får det heller være ekstra stas om det hele ender med å bli åpenbaringen Ødegaard trenger og veldig mange med rødt pass håper på.