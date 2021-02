NY KLUBB: Joshua King feirer mål med Arnaut Danjuma - i FA-cupen. I ligaen har det ikke blitt mål for Bournemouth denne sesongen. Foto: Andrew Matthews / PA Wire

Kings favorittmotstander er ... Everton

Joshua King (29) har kommet på lån til Everton frem til sommeren, men manager Carlo Ancelotti håper det blir et langt opphold.

– Det er opp til spilleren - det er et lån, og han har tid til å vise sin kvalitet, sier Everton-sjefen ifølge Guardian.

– Jeg vet ikke hva kontraktsvilkårene er, fordi jeg ikke var involvert i disse diskusjonene, men han er en spiller med kvalitet, en spiller vi liker, og drømmen for alle av oss er at han skal være hos oss lenge . Han viste et sterkt ønske om å komme hit, og det er veldig viktig for oss. Jeg håper for ham og for oss at han har en lang karriere foran seg her, sier den rutinerte italieneren.

les også Joshua King klar for Everton

Nordmannen hadde ikke vært på banen i en hel ligakamp for nivå to-laget Bournemouth siden den 3. november. På den siste dagen av overgangsvinduet ble det lån til Everton. Flere klubber var i bildet, men Ancelotti skal ha bidratt sterkt til at Kings valg falt på Everton.

King har ikke et eneste mål på nivå to denne sesongen - i sterk kontrast til hans «pers» på 16 Premier League-mål i 2016/17-sesongen. De tre siste sesongene på øverste nivå scoret han totalt 26 mål. I 2019/20 hadde han også fire målgivende.

– Vi signerte ham ikke for å score 12 mål til. Vi signerte ham for å bruke hans kvaliteter og ha flere valg fremover på banen. Han er sterk og rask. Selvfølgelig trenger vi mål, men vi har folk som kan gjøre mål, sier Ancelotti ifølge The Athletic, som mener dette er en vinn-vinn-overgang for begge parter.

les også Championship-ekspert om King: – Overrasket om han ikke forsvinner før mandag

De har også sett på hvilke klubber på øverste nivå som Joshua King har gjort det best mot. Og her kommer det interessante fram: Everton er hans favorittmotstander.

Mot disse klubbene har King flest målpoeng ifølge The Atletics:

Everton: 5 mål + 5 målgivende= 10 (9 kamper).

West Ham: 5 mål + 2 målgivende = 7 (8 kamper).

Chelsea: 4 mål + 1 målgivende= 5 (9 kamper).

Watford: 5 mål + 0 målgivende (9 kamper).

Manchester United: 4 mål + 1 målgivende (9 kamper).

– Han har den profilen vi trengte. Det blir mer konkurranse, og det legger mer press på våre angripere. Vi ønsket King, fordi han kan dekke alle posisjoner framover, og vi kan ha flere muligheter enn vi hadde før. Josh ble ikke signert for å legge mer press på spissene våre. De visste fra før at de må skjerpe seg.

VG-tips: Everton-seier.

Nå er det rett nok ikke helt sikkert at Joshua King får Everton-debutere allerede i kveld, men Everton må opp på hesten igjen etter lørdagens tannløse innsats hjemme mot Newcastle (0–2-tap).

Borte har gjestene levert varene på mer fast basis med 4–1–0 på fem siste. Så er spørsmålet om de makter å få noe ut av kontringsegenskapene sine.

Leeds har spilt på seg selvtillit etter to strake ligaseirer. Særlig 3–1 ute mot Leicester var solide saker. Hjemme har vertene derimot kun vunnet to av åtte siste ligakamper (2–2–4).

Dette er en åpen kamp som oddsen antyder. Men det er noe med Leeds svake hjemmeflyt med tre seirer på ni, lagets åpne forsvar, og at Everton må yte noe ekstra nå etter en svak kamp sist. Bortespillet står til 2,60 i odds, spillestopp er kl. 20.25 og TV2 Sport 1 viser kampen.