Europa-drømmen knust for Viking etter omdiskutert scoring: – En katastrofeavgjørelse

STAVANGER (VG) (Viking - Aberdeen 0–2) Etter å ha ventet i 12 år på å spille kamp i Europa, røk Viking rett ut mot skotske Aberdeen.

– Jeg blir dekket, og ser ikke utgangen. Jeg mener det er en soleklar offside, sier Viking-keeper Iven Austbø til VG etter kampen om det første målet.

– Det er en katastrofeavgjørelse av dommertrioen - som får stor innvirkning på resultatet. Alle ser jo at det er tre mann i offside. Alle forstyrrer Iven. Helt uforståelig at ikke dommertrioen får det med seg, sier Viking-trener Bjarne Berntsen til VG.

Dermed ble det en tung kveld da Viking spilte sin første kamp i Europa siden 2008. En omdiskutert scoring, og en corner rett i mål ble utslagsgivende da Aberdeen vant 2–0 i 2. kvalifiseringsrunde i Europa League.

Dermed ryker også muligheten for å møte det portugisiske storlaget Sporting Lisboa i neste runde.

Men det var Viking som startet med å gå rett i strupen på Aberdeen etter noen få sekunder. Et flott angrep endte hos Zymer Bytyqi som fikk tid og rom i feltet. Kantspilleren, som har vist fin form i Eliteserien, sendte denne gangen ballen på feil side av stolpen.

Etter det tok Aberdeen over mye av spillet, og presset Viking dypt i banen. Heldigvis for vertene var Iven Austbø med på de skotske notene, og hindret Aberdeen-scoring ved flere anledninger.

Ropte på offside

Viking løftet seg etter hvert, og halvveis inn i omgangen fikk Ylldren Ibrahimaj en enorm mulighet. Yann-Erik de Lanlay la ballen på bakerste der Veton Berisha svevde høyt. Spissen headet ballen videre til Ibahimaj, som upresset fra fem meter presterte å heade ballen utenfor målet til Aberdeen-keeper Joe Lewis.

Så kom den svært omdiskuterte scoringen like før pause. En retur endte i beina til Ross McCrorie som klinket ballen forbi Austbø. Det er liten tvil om at offside-plasserte Andrew Considine hoppet over ballen, men etter en lengre prat mellom hoved- og assistentdommeren ble målet stående.

Viking-spillerne var tydelig frustrerte, og uttrykte det de mente til dommerne på vei inn i garderoben.

Aberdeen doblet

Viking forsøkte å presse Aberdeen i andre omgang, men de store mulighetene uteble. Med drøye ti minutter igjen gjorde Viking-trener Bjarne Berntsen et par offensive bytter, men like etter kom 0–2.

Ryan Hedges skrudde et hjørnespark rett i lengste kryss forbi en flaksende Austbø.

– Selvsagt Iven Austbø sitt ansvar, sa Thomas Myhre på VGTV sin sending.

– Jeg bommer på ballbanen, og tar ett steg frem. Det er en vanvittig godt slått corner, med høyt internasjonalt snitt. Det er fart, høyde og skru, og det er sånt man bare ser i Europa, sier Austbø til VG.

Viking prøvde å svare, men klarte aldri å sette Aberdeen under press. Dermed er Europa-eventyret til Viking over denne gangen etter bare en kamp.

