Europa-drømmen knust for Viking etter omdiskutert scoring

STAVANGER (VG) (Viking - Aberdeen 0–2) Etter å ha ventet i 12 år på å spille kamp i Europa, røk Viking rett ut mot skotske Aberdeen.

I sin første kamp i Europa siden 2008 ble det en tung kveld for alle med et bankende hjerte for Viking. En omdiskutert scoring, og en corner rett i mål ble utslagsgivende da Aberdeen vant 2–0 i 2. kvalifiseringsrunde i Europa League.

Dermed ryker også muligheten for å møte det portugisiske storlaget Sporting Lisboa i neste runde.

Men det var Viking som startet med å gå rett i strupen på Aberdeen etter noen få sekunder. Et flott angrep endte hos Zymer Bytyqi som fikk tid og rom i feltet. Kantspilleren, som har vist fin form i Eliteserien, sendte denne gangen ballen på feil side av stolpen.

Etter det tok Aberdeen over mye av spillet, og presset Viking dypt i banen. Heldigvis for vertene var Iven Austbø med på de skotske notene, og hindret Aberdeen-scoring ved flere anledninger.

Ropte på offside

Viking løftet seg etter hvert, og halvveis inn i omgangen fikk Ylldren Ibrahimaj en enorm mulighet. Yann-Erik de Lanlay la ballen på bakerste der Veton Berisha svevde høyt. Spissen headet ballen videre til Ibahimaj, som upresset fra fem meter presterte å heade ballen utenfor målet til Aberdeen-keeper Joe Lewis.

Så kom den svært omdiskuterte scoringen like før pause. En retur endte i beina til Ross McCrorie som klinket ballen forbi Austbø. Det er liten tvil om at offside-plasserte Andrew Considine hoppet over ballen, men etter en lengre prat mellom hoved- og assistentdommeren ble målet stående.

Viking-spillerne var tydelig frustrerte, og uttrykte det de mente til dommerne på vei inn i garderoben.

Aberdeen doblet

Viking forsøkte å presse Aberdeen i andre omgang, men de store mulighetene uteble. Med drøye ti minutter igjen gjorde Viking-trener Bjarne Berntsen et par offensive bytter, men like etter kom 0–2.

Ryan Hedges skrudde et hjørnespark rett i lengste kryss forbi en flaksende Austbø.

– Selvsagt Iven Austbø sitt ansvar, sa Thomas Myhre på VGTV sin sending.

Viking prøvde å svare, men klarte aldri å sette Aberdeen under press. Dermed er Europa-eventyret til Viking over denne gangen etter bare en kamp.

