Jens Petter Hauge vil kjempe seg inn i startelleveren: – Føler meg godt rustet

Jens Petter Hauge (20) ble torsdag presentert som Milan-spiller. Årets store formspiller i Eliteserien håper at han kan spille en rolle i Milan allerede denne sesongen.

– Det er planen å se om jeg kan kjempe meg inn i troppen og bli der. Jeg må kanskje regne med at jeg bruker litt tid, men samtidig føler jeg at det er realistisk å ta det steget nå. Jeg føler meg godt rustet og veldig klar, sier 20-åringen til VG.

Han har nettopp gjennomført sin første trening i AC Milan-tøy, sammen med tre spillere som ikke er med for å møte Rio Ave i Europa League-playoff torsdag kveld.

– Det var gøy å komme i gang og gøy å hilse på noen av de andre spillerne.

På en litt hakkete linje på vei fra treningsanlegget forteller Hauge om hvordan det var å ikle seg den svarte og røde drakten for første gang.

– Når man ser Milan-emblemet, Serie A-logoen og Champions League-trofeet med tallet 7 inni, så er det stort. Det er først da man skjønner hvor stor klubb dette faktisk er, sier Hauge.

PRESENTASJON: Fra venstre: Sportsdirektør Frederic Massara, teknisk direktør Paolo Maldini, Milan-spiller Jens Petter Hauge og administrerende direktør Ivan Gazidis. Foto: AC MILAN PRESS OFFICE HANDOUT / AC MILAN PRESS OFFICE

Forskjellen fra Bodø kunne knapt vært større. I Milano har han fått egen sjåfør som ifølge ham selv «passer på at han er på rett sted til rett tid».

– Det er et steg opp på alle mulige måter og da blir det spennende å se hvordan jeg takler det. Jeg har forhåpninger om å takle det og ta nye steg, sier han.

Side om side med Milan-legenden Paolo Maldini, en slags italiensk Berg om du vil, ble Hauge presentert med draktnummer 15, som har blitt båret av spillere som Ruud Gullit og Zvonomir Boban.

– Det var gøy og stort å møte ham. Han er et ikon og han er en av de største legendene som har spilt fotball. Det var god stemning da jeg kom inn på kontoret hans. Han er utrolig åpen og ærlig og fin fyr. En utrolig gentleman, så det var godt å snakke med ham.

– I en klubb som Milan så er de fleste numrene blitt brukt av store stjerner. Det blir gøy. For meg spiller det ikke så stor rolle, sier han om draktnummeret.

MED MILAN-TOPPENE: Fra venstre: Sportsdirektør Frederic Massara, teknisk direktør Paolo Maldini, Milan-spiller Jens Petter Hauge og administrerende direktør Ivan Gazidis. Foto: AC Milan

Han tar med seg erfaringene han gjorde seg fra tiden han bodde alene i Ålesund. Den siste tiden før han forsvant fra Bodø har han også kjøpt og bodd i en egen leilighet.

– Det var nytt for meg den gangen, så det er bra at jeg har fått den erfaringen og vet litt hvordan det er og hva som kreves av meg utenfor banen. Jeg er veldig glad for at det ikke er første gangen jeg skal flytte for meg selv, sier han.

– Da har du fått litt erfaring med matlaging?

– Heldigvis er jeg ok til å lage meg mat. Det blir nok ikke hver dag, men det er bra at jeg føler at det går fint og er komfortabel med det.

– Hva med italiensken? Blir det privatlærer?

– Det skal jeg i gang med så kjapt som mulig. Det blir gøy og det blir kult for meg å lære et nytt språk.

Det er imidlertid ikke bare bovanene som blir annerledes når Hauge flytter til Milano. Svært få spillere har lyktes med spranget direkte fra Eliteserien til de aller største ligaene.

– Jeg er selvsagt klar over at det er et stort steg og at jeg kanskje trenger tid på komme inn i spillestilen og måten de trener på, sier Hauge.

For noen år siden startet Bodø/Glimt et utviklingsprosjekt hvor et av temaene var hvordan de skulle utvikle kantspillerne sine.

Nå har de solgt både Håkon Evjen og Jens Petter Hauge, som begge er dyktige kombinasjonsspillere, til europeiske klubber.

– Jeg er veldig fornøyd med de kvalitetene jeg har som spiller og det at jeg ikke er låst til et system eller en rolle, føler jeg er viktig for at jeg skal lykkes og tilpasse meg den rollen så fort som mulig. Jeg er glad i å kombinere og er helt sikker på at jeg skal få til å ta store steg.

– Og da hjelper det kanskje at du kan bekle flere roller og systemer?

– Helt enig. Jeg er heldig som har fått vært med mye på landslaget også. Der er det også en annen måte å spille på, så det går nok fint.

– Hvordan klarte du å være så uredd på San Siro når du visste at Milan har fulgt med på deg?

– Det er en av styrkene mine at jeg ikke tenker så mye konsekvenser. Jeg ser muligheter og visste at dette var en god mulighet for meg personlig, men også for laget. Vi var nære å få til et resultat der. Da kunne alt ha skjedd. Man må bare gå for det, så må det bare briste eller bære.

Nå kan han kanskje heller glede seg over at Bodø/Glimt ikke slo ut Milan, selv om historien kanskje ville vært en annen om de gule hadde gått til gruppespillet i Europa League.

I Milano har han blitt tatt imot som en superstjerne fra han satte føttene på bakken.

– Det har vært litt trøkk fra media og fans, men det er jo hyggelig at folk synes det er gøy at jeg kommer, sier Hauge.

– Har du fått mange meldinger?

– Det har vært mye. Det har jo egentlig vært en dårlig skjult hemmelighet og jeg har fortalt de (lagkamerater og venner) hele veien hvordan ståa er. Jeg setter utrolig stor pris på de meldingene jeg får. Jeg skal sette meg ned i dag eller i morgen og få svart på alle. Det betyr mye at folk følger med, sier han.

– Har du en hilsen til Norge, da?

– Jeg må takke klubben og supporterne for den tiden jeg har hatt i Glimt. Det har vært en reise jeg kan se tilbake på med stolthet, sier han.

