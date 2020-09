Kepa-tabbe, straffemiss og Mané-dobbel da Liverpool vant storkampen

(Chelsea – Liverpool 0–2) Hardtsatsende Chelsea var sjanseløse mot Liverpool da danske Andreas Christensen (24) ble utvist, før Kepa Arrizabalaga (25) vartet opp med en fryktelig keepertabbe og serverte tomålsscorer Sadio Mané (28).

– Det var en tøff kamp, men det røde kortet gjorde det lettere for oss. I andre omgang skapte vi mange sjanser, scoret to mål og vant fortjent, oppsummerte en smilende Mané til Sky Sports etter kampen.

Det tok tid før oppgjøret på Stamford Bridge tok fyr, men et par minutter før sidebytte begynte den avgjørende dramatikken.

KJEMPEBRØLER: Kepa Arrizabalaga har nettopp servert ballen til Sadio Mané, som ordner 2–0-scoringen. Foto: Neil Hall / Pool / EPA POOL

Mané jaget et gjennomspill fra Henderson, og fikk med seg Christensen på en skikkelig løpetur. Det var rått parti, og dansken rev ned Mané før Kepa klarerte. En desperat manøver, som det først så ut til at han skulle slippe unna med da dommer Paul Tierney bare ga gult kort. Men etter å ha studert videobildene dro kamplederen frem det røde, og sendte dansken korrekt av banen.

– Det var en glimrende pasning fra Henderson. Da han (Christensen, red. anm.) felte meg, så skjønte jeg at det var rødt kort. Heldigvis for oss fikk han det, sa Mané om det som ble nøkkelsituasjonen.

Den siste Chelsea-spilleren som ble utvist i en ligakamp mot Liverpool var for øvrig nåværende Chelsea-manager Frank Lampard i februar 2009.

UTVIST: Andreas Christensen (i midten) har nettopp fått det røde kortet. Lagkameratene Jorginho (t.v.) og N`Golo Kante fortviler sammen med lagkameraten. Foto: MICHAEL REGAN / X01348

Lagene gikk til pause på 0–0, men Liverpool hadde et klart overtak før sidebytte. Chelseas plan var å trygge defensivt, og midtstopper Fikayo Tomori ble byttet inn til fordel for nyinnkjøpte Kai Havertz, som uansett ikke hadde imponert.

Det tok bare fem minutter av andre omgang før Liverpool rev Chelseas plan i filler. Etter et fint angrep la Roberto Firmino inn, Mané kom seg fri fra oppasser Reece James og stanget vakkert inn 0–1-målet.

Fryktelig keepertabbe

Det skulle komme mer fire minutter senere, servert på sølvfat av verdens dyreste keeper. Tomori sendte et tilbakespill til Kepa. Sisteskansen hadde både tid og rom, men sendte ballen rett i bena på Mané. Han ordnet enkelt sitt andre mål for kvelden.

I løpet av noen få minutter så det ut til å være «game over».

Men et drøyt kvarter før full tid ble Timo Werner felt av innbytter og Liverpool-debutant Thiago, og Chelsea fikk straffe. En herlig kveld for de røde toppet seg da Alisson gikk til høyre og reddet straffen fra Jorginho.

FULL POTT: Jürgen Klopp gestikluer på Stamford Bridge, og Liverpool har åpnet med to seirer. Foto: NEIL HALL / POOL

Alisson vartet opp med en ny god redning i det 84. minutt på en avslutning fra Tammy Abraham.

Mané var nær hat trick da han på overtid skjøt fra distanse. Ballen skiftet retning i Tomori før Kepa reddet. Samme mann stoppet også Mohamed Salah i sluttsekundene.

Liverpool har dermed fått en nærmest perfekt åpning på Premier League-sesongen, og står med full pott etter to kamper.

PS! Chelsea-manager Frank Lampard og Liverpool-manager Jürgen Klopp takket hverandre pent for kampen. De to havnet i en voldsom krangel i juli, men i kveld var alt i orden mellom de to.

