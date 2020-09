TEATRALSK: Theo Hernández & co skaffet mange frispark i kamp med Alfons Sampsted og Patrick Berg. Foto: DANIELE MASCOLO / REUTERS

Knutsen mener Bodø/Glimt må lære av «kyniske» italienere

MILANO (VG) Kjetil Knutsen uttalte før kampen at «enten så vinner vi eller så lærer vi». Etter 2–3-tapet mot Milan var han «mer stolt enn skuffet», og hadde selvfølgelig funnet områder hvor Bodø/Glimt kan bli enda bedre.

For mindre enn 10 minutter siden

– Man ser en ting som vi må adoptere, det er hvor gode de er til å beskytte ballen. Er de i trøbbel så legger de seg ned og får frispark, sier Kjetil Knutsen til VG.

Italienere har fått et rykte på seg for å gå lett i bakken, og mot Bodø/Glimt var de ikke vonde å be når de merket at det var kontakt.

– Absolutt. Jeg synes dommeren ble veldig med på det også. Han ga dem alt de ville og det var flere klare frispark til oss som man ikke tar. Det er ikke noe man får gjort noe med, sier Patrick Berg.

Glimt-kapteinen var til tider tydelig frustrert og sendte av gårde noen gloser og håndbevegelser i retning italienerne som var enkelt å tolke helt opp på pressetribunen.

Tallenes tale er også klar. Mens Bodø/Glimt fikk åtte frispark, ble Milan tildømt hele 19 frispark i løpet av kampen.

– Vi opplever vel at sånn som forventet at det ikke blir en 50/50-kamp. Det blir mange situasjoner hvor de får dommeravgjørelser med seg. Vi får ikke gjort noe med det og vi skal heller ikke skylde på noen ting, sier Knutsen.

DOMMERBLIKK: Fran Jovic (bak) ga flere frispark til Milan enn Bodø/Glimt. Her er det Daniel Maldini, sønn av Paolo, som har ballen. Foto: Spada / LaPresse

I tillegg ble innbytter Ola Solbakken tydelig holdt av Davide Calabria etter å ha blitt spilt fri av Jens Petter Hauge.

Venstrekanten tegnet og forklarte etter kamp om hvordan drakten hans stod rett ut, men da det gjaldt fikk han ikke gehør fra den kroatiske dommeren, Fran Jovic.

– Jeg tror for så vidt den er grei, men hvis han detter så får han kanskje straffe, sier Berg.

– Tror du Milan-spillerne hadde lagt seg?

– Det hadde de nok.

Kynismen var imidlertid ikke det eneste som ble pekt på etter kampen. Manglende effektivitet ble naturligvis dyrt på San Siro. I tillegg var Glimt-leiren klar på at Milan-spillerne hadde noen ferdigheter de ikke møter hver dag.

Knutsen trekker frem at midtbanespillerne deres fikk for mye tid til å kontrollere spillet i første omgang og at venstrebacken Theo Hernández som ventet var med offensivt.

Bodø/Glimt-treneren sier at «de fikk justert litt i pausen», men et dødballtrekk ble til slutt avgjørende for at kampen bikket i Milans favør.

– Du ser hvor smarte de er. Vi var inne og markerte og lot returrommet. Det var ufarlig i første omgang, men så legger de Çalhanoğlu i returrommet i andre omgang. Det er et mottrekk fra de som de lykkes veldig godt med, sier Knutsen.

Publisert: 25.09.20 kl. 18:20