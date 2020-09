ARROGANT? Virgil van Dijk i kampen mot Chelsea. Foto: MICHAEL REGAN / REUTERS

Van Dijk omtales som «lat og nonchalant»: – Vi smiler av kritikken

Virgil van Dijk (29) er blitt hedret for å stenge Liverpool-forsvaret – men nå kommer også kritikk.

Nederlenderen gjorde en feil i åpningsmatchen mot Leeds, men Liverpool rodde likevel i land seieren til slutt.

Allerede den gang sa tidligere Liverpool-stjerne Jamie Carragher på Sky Sports at van Dijk var «arrogant» etter at Leeds-spilleren Patrick Bamford satte ballen forbi en hjelpeløs Alisson.

Nå har også den nederlandske europamesteren fra 1988, Wim Kieft, kommet med kritiske uttalelser om sin landsmann. Kieft bruker ordene «lat og nonchalant».

– Han er ikke skarp, han oppfører seg med både landslaget og Liverpool som en sluknet stjerne. Han viser litt for mye at han ikke liker sine medspillere, skriver Kieft i sin spalte i Telegraaaf.

– Samtidig er han selv lat og nonchalant. Han gjør feil og stikker ofte fra den defensive jobben. Med sin status burde han går foran i slaget, fortsetter Wim Kieft.

– Det tok Van Dijk lang tid å komme seg til det internasjonale toppnivået. Han har vært der i omtrent to sesonger nå, men det er viktig at Van Dijk forblir veldig kritisk til seg selv. Miljøet rundt ham spiller også en viktig rolle i dette.

Liverpool Echo karakteriserer det hele som et «forbløffende verbalt angrep».

– Jeg tror at vi Liverpool-supportere smiler litt av denne kritikken, sier Torbjørn Flatin, en legende i den norske supporterklubben.

– Han er tilbøyelig til å være litt tilbakelent, men det var Alan Hansen også! Og jeg har ikke noe tro på at han har problemer med lagkameratene, i hvert fall ikke i Liverpool.

– Om det kanskje var litt «shaky» i forsvar før sesongen og mot Leeds, så synes jeg det var et bra svar mot Chelsea. Da hadde de veldig bra kontroll, og han fungerte bra med en ny makker i Fabinho. Så vi Liverpool-supportere er ikke bekymret for van Djik, sier Flaten.

– Hvem bør han spille sammen med i midtforsvaret?

– Joe Gomez er på en måte den ideelle partneren, men han har vært en del skadet og har slitt litt med å komme i gang. Joël Matip har vært veldig solid, men har også slitt med skader. Fabinho kom inn og gjorde en god vikarjobb sist.

– Liverpool hadde ganske store problemer i midtforsvaret i starten under Jürgen Klopp, men det forandret seg radikalt da van Dijk kom inn. Han har også gjort de ved siden av seg bedre. Han er sjefen, og de andre kan konsentrere seg om sin jobb, mener Torbjørn Flatin.

– Så hvem er best av partnerne?

– Jeg synes de er nokså jevnbyrdige, men Gomez og yngst og hurtigst.

PS! Fotballstatistikknettstedet Squawka skriver at Virgil van Dijk tapte alle de fem luftduellene han var i før pause mot Chelsea (Liverpool vant 2–0 i London).

VGs tips: Liverpool-seier

To divisjoner skiller disse klubbene til daglig. Lincoln Town endte opp på 16. plass av 24 League 1-lag i fjor. Men har begynt inneværende sesong på solid vis med fem seirer på like mange kamper.

Liverpool har bokført to strake ligaseirer over Leeds og Chelsea. I sistnevnte kamp ga de et inntrykk av at de fortsatt er sultne og intense i sitt spill – de var langt mer direkte i overgangene sine enn Chelsea. Nå spilte riktignok London-laget med én mann mindre etter pause, men likevel.

Ligacupen har ikke vært voldsom prioritert under manager Jürgen Klopp – særlig ikke i de første rundene. Vi forventer mer av det samme i katedralbyen Lincoln. Der en del reserver og yngre spillere får sjansen til å skinne.

Oddsspillmessig er Liverpool selvfølgelige favoritter. Men sjekk gjerne lagoppstillingen en time før kampen før du spiller. Da kan for eksempel handikapp-spill eller Over 3,5 mål til 2,15 i singelodds være aktuelt.

Borteoddsen i et vanlig HUB-spill er 1,17, spillefristen er kl. 20.40 og Vsport1 viser kampen.

Publisert: 24.09.20 kl. 15:50

