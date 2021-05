SCORET: Eirik Ulland Andersen banket inn 1–0 på Aker Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Gullfavoritt Molde innfridde i premieren: − Veldig fornøyd

AKER STADION (VG) (Molde-KBK 2–0) Heiet frem av Di Derre-låten «Her kommer Molde» før avspark, satte Eirik Ulland Andersen (28) og Ola Brynhildsen (22) tonen i lokaloppgjøret mot Kristiansund.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Idet kampuret på «Røkkeløkka» tikket mot 21 minutter, smalt det i nettet bak Sean McDermott (27). KBK-keeperen rakk knapt å reagere på et rapt skudd fra Ulland Andersen fra 16-meterstreken.

Kombinasjonsspillet i forkant var klassisk Molde, signert de 25 år gamle samboerne Eirik Hestad og Fredrik Aursnes. Drøyt 10 minutter senere fulgte Brynhildsen opp. Venstrekanten mottok ballen rundt 20 meter fra mål, tok tre touch og limte ballen inn ved stolpen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Jeg er godt fornøyd med gjennomføringen totalt sett. Vi vinner 2–0, er tette og gode bakover og produserer mange store målsjanser, sier Molde-trener Erling Moe til VG.

– Spesielt den første omgangen synes jeg er veldig bra. Det lugger mer i perioder i den andre omgangen, men totalt sett veldig fornøyd, sier Molde-treneren.

Molde endte på sølvplass i fjorårets sesong i Eliteserien. Søndag ble det komfortable seirer både for Molde og for regjerende mester, Bodø/Glimt, som vant 3–0 hjemme mot Tromsø.

– Det blir tett, tøft og jevnt. Det gjelder å ha fokus på seg selv og søke å bli bedre fra kamp til kamp. Så håper jeg vi skal bli tøffe å holde følge med, sier Moe, og er klar på at de først og fremst fokuserer på å utvikle sitt eget spill.

2–0: Ola Brynhildsen doblet for Molde etter en drøy halv time. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Etter kampen var også Ulland Andersen klar på at han er forberedt på gullkamp.

– Det blir en duell mellom oss og Bodø/Glimt, og sikkert Vålerenga også.

– Hvilket lag synes du er best?

– Det synes jeg er oss, sier Ulland Andersen til VG.

For Kristiansund ble det en mer skuffende sesongstart.

– Jeg synes vi kommer godt i gang, men så skjer det noe etter straffesituasjonen (etter ti minutter i første omgang). Vi er nesten i situasjonene, nesten i duellene. I den andre omgangen ligner vi mer på oss selv, sier Kristiansund-trener Christian Michelsen til VG.

Ohi-mareritt

VGs Geir Juva har sett på tabelltipsene til 19 norske medier. 18 av dem har Molde som gullvinner i årets serie. Ohi Omoijuanfo (27) er av grunnene til det. Med draktnummer 9 på ryggen, nytt av året, fikk den hurtige spissen tillit på topp i Moldes 4–2–3–1-formasjon – mens både islandske Björn Bergmann Sigurdarson (30) og supertalentet David Datro Fofana (18) ble henvist til benken fra start.

Etter bare 12 minutter kunne Omoijuanfo scoret sesongens første seriemål, men et forsøk fra straffemerket endte over mål. Sjansen kunne jo egentlig ikke bli større, men midtveis ut i 2. omgang ble den nettopp det. Etter at Hestad hadde lobbet ballen i stolpen, trillet den ut til Omoijuanfo. Målet var åpent. Avstanden var seks meter. Likevel klarte Molde-spissen å skyte utenfor.

Bare sekunder senere tok trener Erling Moe 27-åringen av banen og ga ham en klem.

– Jeg har lyst til at Ohi skal score mål, og det vil han gjøre. Det virket som det var en dag hvor det var stang ut for ham i dag. Han er en fantastisk spiss og han vil score mange mål, sier Ulland Andersen om lagkameraten.

forrige





fullskjerm neste STRAFFEBOM: Dette ble den første av to grove feil fra Omoijuanfo.

Profilene sto frem

Seieren kunne og burde blitt langt større, men de 600 fremmøtte Molde-supporterne kunne glede seg over flere ting:

1. Målene til Ulland Andersen og Brynhildsen.

2. To assister og glitrende spill fra kaptein Aursnes.

3. En praktkamp av stabilisatoren Etzaz Hussain (28).

4. Et svært spennende innhopp av den kommende stjernen Fofana.

5. Årets tre første poeng og null baklengsmål etter en kollektivt godt gjennomført match.

For Kristiansunds del er det mye å jobbe med. Christian Michelsens menn løftet seg en periode i 2. omgang, men i majoriteten av matchen var gjestene passive og ble utspilt et titalls ganger.

VG kommer med mer fra Molde!