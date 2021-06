IKKE NOK LANDSLAG: Malin Sunde var med på forrige a-landslagssamling med Norge, men ble stående uten spilletid i de to treningskampene. Her avbildet under samlingen i svenske Borgholm. Foto: SUVAD MRKONJIC / BILDBYRÅN

City-drømmen gikk i vasken for Malin (20) – ville ikke fått arbeidstillatelse

Manchester City uttrykte interesse for Malin Sunde (20), men midtstopperens mangel på a-landskamper satte en stopper for en potensiell overgang.

Av Christina Paulos Syversen

Dermed klarte ikke midtstopperen å samle opp nok «poeng» for å få arbeidstillatelse i England.

– Det hadde vært veldig gøy for meg og min utvikling, så det er litt kjipt at det blir sånn når det kommer interesse fra en sånn klubb, sier Malin Sunde til VG.

Den unge sunnmøringen, med fortid i Trondheims-Ørn og Sandviken, har levert solid i dansk fotball siden overgangen til Brøndby i august 2020.

Det førte til at Manchester City, forrige sesongs ligatoer i engelske Women’s Super League, nylig uttrykte interesse for å muligens hente 20-åringen til klubben, ifølge hennes agent Sam Karami.

Dermed gikk de raskt i gang med å undersøke om en overgang i det hele tatt ville være mulig.

– Han ville ikke si så mye til meg før det eventuelt var realistisk, så jeg visste egentlig ikke noe, forteller Sunde.

FAKTA: Poengsystem for arbeidstillatelse i Storbritannia Siden 1. januar 2021 har spillere, managere og trenere fra EU- og EØS-land måttet oppfylle noen krav for å få arbeidstillatelse i britisk fotball.

For å få arbeidstillatelse i Women’s Super League, må en spiller ha minst 24 poeng. Dersom spilleren oppnår mellom 20 og 23 poeng, kan saken ankes og tilfellet vil vurderes spesielt hvis det finnes noen spesielle omstendigheter som forhindret spilleren i å oppnå 24 poeng.

Poengene samles gjennom prosentvis spilletid i nasjonale ligaer, internasjonale turneringer, seniorlandskamper og hvordan den enkelte spillers nasjon er rangert på verdensrankingen. Kilde: The FA. Les mer om poengsystemet her. Vis mer

Etter at Storbritannia trakk seg ut av EU, den såkalte «brexit», har reglene for å få arbeidstillatelse i England blitt langt strengere og utenlandske spillere må samle opp nok «poeng» for å få denne.

24 poeng er kravet Sunde måtte oppfylle for å eventuelt få arbeidstillatelse. Veldig enkelt forklart samler man opp poeng gjennom hvor mye man har spilt i hjemlig liga, internasjonale turneringer og a-landslagsspill.

Sunde har spilt så godt som fast på Brøndby-laget som ble nummer to i den danske ligaen og tok seg til åttedelsfinale i Champions League.

Der ble det exit mot Lyon, men Sunde høstet ros for å ha levert godt mot den fem ganger regjerende mesteren.

IMPONERTE: Malin Sunde (midten i gul drakt) fikk mye ros etter møtet med Lyon . Her i duell med med Dzsenifer Maroszan 10. mars 2021. Foto: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix

Men én ting skal ha vært avgjørende for at 20-åringen ikke klarte å «samle» nok poeng: Hun står uten A-landskamper.

– Vi jobbet som bare det for å finne alle mulige poeng, men det gikk dessverre ikke, sier agent Sam Karami til VG.

20-åringen står med en rekke u-landskamper for Norge og har vært kaptein for J19-landslaget, men det er kun kamper for landslag på seniornivå som teller med.

– Beskjeden vi fikk var at det var mangelen på a-landskamper som «drepte» det, sier agenten.

Han anslår at de manglet pluss-minus fem poeng for at 20-åringen skulle nå opp til kravet.

Sunde selv synes uansett det er «kjempestort» og veldig stas med en interesse fra en klubb som Manchester City.

– Det er en storklubb og man har jo alltid drømt om å komme seg til England, sier 20-åringen.

DRØMMEN PÅ VENT: Malin Sunde drømmer om å spille i England en gang, men enn så lenge trives hun godt i danske Brøndby. Foto: SUVAD MRKONJIC / BILDBYRÅN

Med et drøyt halvår igjen av kontrakt med danske Brøndby, håper Sunde en mulighet til å ta ytterligere steg ut i europeisk toppfotball vil komme.

– Jeg har hatt en kjempefin utvikling siden jeg kom hit, men jeg føler meg også klar for noe nytt snart. Så det blir spennende å se om det dukker opp noen andre interesserte, sier hun.

– Hva er drømmedestinasjonen da?

– Nei, det er vel egentlig England, men det kan jeg jo ikke tenke nå. Det er jo satt litt på vent, svarer sunnmøringen med en liten latter.

Sundes agent sier at utfordringer med å nå opp til poengkravet ikke er nytt for ham og at det kan bremse unge norske spilleres muligheter til å reise til England. Flere av hans klienter skal ha gått glipp av overganger til engelske klubber etter at det nye poengsystemet ble innført. Særlig har da mangelen på A-landskamper blitt avgjørende.

– Veldig mange drømmer om å dra til England nå. Det har ikke vært mangel på interesse derfra, men de mangler den landslagserfaringen som teller, sier Karami.