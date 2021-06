Dette betyr et kommersielt samarbeid.

NØKKELMENN: Roberto Mancini og Nicolò Barella under kampen mot Sveits i EM. Foto: ALESSANDRA TARANTINO / POOL

Italia med 7–0 og full pott i EM: − Han utnytter styrkene

Italia – med Roberto Mancini som sjef – har vunnet alle sine kamper i EM til nå og er stor favoritt i lørdagens åttendedelsfinale mot Østerrike.

Det italienske laget har muligheten til å slå landslagsrekorden fra 1930-tallet med 30 strake kamper uten tap – den gang med en viss Vittorio Pozzo som trener.

I 2016-EM endte det italienske eventyret i kvartfinalen, og til VM 2018 klarte ikke de asurblå en gang å kvalifisere seg. Det siste gullet kom i VM 2006.

– Det er mange grunner til at Italia har blitt såpass mye bedre under Mancini, mener Even Braastad, ekspert på italiensk fotball.

– De har nå en aldersmessig fint sammensatt tropp, med nødvendig erfaring, ungt engasjement og spillere i sin beste alder.

Eksperten vurderer at Italia er blitt bedre både offensivt og defensivt.

– Mancini utnytter enkeltspillernes styrker på en bra måte. For eksempel har de løpssterke midtbanespillere, som bidrar til at de oftere enn tidligere Italia-utgaver lykkes med det høye presset.

– Offensivt har det løsnet litt for enkelte som før har slitt på landslaget, som Ciro Immobile. Og siden midtbanegutta, anført av Nicolò Barella, har en ekstrem motor, evner de både å være med på å sette trykk offensivt og å flytte beina defensivt. De angriper med et tempo, en selvtillit og en presisjon som er utrolig imponerende, mener Even Braastad.

De startet med å vinne 3–0 over Tyrkia, fortsatte så med 3–0 over Sveits og 1–0 over Wales. Riktignok var det en svak EM-gruppe, men Italia har levert med 7–0 i målforskjell og full pott.

Lørdagens åttendedelsfinale på Wembley blir Italias første kamp utenfor egne grenser i årets EM. En eventuell kvartfinale vil bli i München.

Mancini overtok etter Gian Piero Ventura, som hadde en katastrofal statistikk som landslagstrener og som ikke klarte å få laget til VM 2018. Han hadde en seiersprosent på bare 56, mens Mancini ligger på nesten 75 prosent.

VG-tips: Italia – Østerrike

* Italia sikret seg full pott i sin EM-pulje A med 3–0 over Tyrkia og Sveits og 1–0 over Wales. Men ikke bare det – laget har nå vunnet 11 strake kamper uten å slippe inn mål. Flere av seirene – og særlig i EM – har vært av den spillemessige overbevisende sorten.

* Østerrike har ikke overbevist oss like mye. De vant to av tre gruppekamper, og havnet på annenplass i gruppe C. Den avgjørende Ukraina-triumfen (1–0) var fortjent nok den. Men vi har til gode å bli helt revet med av denne Østerrike-årgangen.

* Vi ser for oss at Italia skaffer seg en kvartfinaleplass på Wembley i kveld. Det tror tydeligvis Norsk Tipping også siden singleoddsen er som den er på 1,52. Spillestopp er kl. 20.59 og TV2 sender kampen.