fullskjerm neste KEEPERHELTEN: Yann Sommer (grønt) omfavnes av lagkameratene etter at han reddet straffesparket til Kylian Mbappé.

Historiske Sveits i ekstase: − Tryllet landslaget til finalen

BUCURESTI/OSLO (VG) (Frankrike -Sveits 3–3, 4–5 etter straffer) Sveits hadde aldri vunnet en utslagsrunde i EM. I åttedelsfinalen sjokkerte de Fotball-Europa og sendte ut den største favoritten av dem alle.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– For en kamp. For en turnering. For en dag. For en Sommer, oppsummerer BBCs England-legende Gary Lineker.

Da Frankrikes angrepsstjerne Kylian Mbappé sendte det siste straffesparket i klypene til Sveits-keeper Yann Sommer, tok det noen sekunder før spillerne skjønte at de hadde slått ut verdensmesteren.

– Det er utrolig! Jeg er på gråten. Før kampen lovet vi at vi skulle gi alt uansett hva som skjedde. Man får bare én sjanse og da må man ta vare på den. Det er helt uvirkelig. Jeg mangler ord, sier keeperhelten, ifølge Aftonbladet.

Etter Sommers avgjørende redning feiret de sveitsiske stjernene som besatt, og overskriftene hjemme i Sveits tydet på en nasjon i ekstase.

– Sommer tryllet landslaget til kvartfinalen, skriver den sveitsiske tabloidavisen Blick.

– Dette eventyret fortsetter mot Spania. God natt, skrev den sveitsiske avisen Neue Zürcher Zeitung da avansementet var et faktum.

For etter en vanvittig, sveitsisk opphenting fra 1–3 til 3–3 i det 81. og 90. minuttet, var alt duket for en høydramatisk straffesparkkonkurranse etter 30 målløse minutter.

Kaptein Granit Xhaka sto frem som en av banens giganter og trukket frem som den aller beste av UEFA.

– Det har vært så mye snakk om dette laget. De har sagt at vi er arrogante. Men vi skrev historie i kveld. Vi kan være stolte. Vi utrettet noe som er umulig å beskrive med ord, sier Xhaka.

Sisteskansen ble den store helten etter bragden, sammen med målscorerne Mario Gavranovic og Haris Seferovic som sørget for den fenomenale sluttspurten som sikret ekstraomgangene.

Seferovic var også den som satte fart på kampen da han satte 1–0 etter knapt 15 minutter. Frankrikes svar kom i form av to praktangrep, begge avsluttet av Karim Benzema, da timen var passert. I løpet av 103 sekunder var kampen snudd.

Paul Pogba sørget for 3–1 med et kremmerhus kvarteret før slutt, men det var ikke nok for franskmennene.

Sveits’ formidable sluttspurt i 2. omgang og Yann Sommers tigersprang sørget for EMs største sjokk til nå.

Frankrike drar hjem, Sveits drar til Russland for å spille kvartfinale mot Spania fredag. Den går uten kaptein Xhaka, som må stå over med kort-karantene.