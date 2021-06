TUSLET AV MED SKADE: Trent Alexander-Arnold sammen med en fra Englands medisinske apparat. Foto: PETER POWELL / X06528

Medier: Liverpool-stjernen mister EM

Trent Alexander-Arnold mister sommerens europamesterskap etter skaden han pådro seg treningskampen mot Østerrike onsdag, ifølge britiske medier.

Av Fredrik Tombra

Publisert:

The Athletic og The Times skriver at Liverpool og Englands høyreback har pådratt seg en lårskade som holder ham ute av spill i seks uker.

Alexander-Arnold måtte forlate banen like før slutt mot Østerrike. Skaden så ut til å komme etter en klarering. Han begravde ansiktet i drakten og tuslet slukøret av banen.

– Det er ikke noe godt tegn å se ham gå av banen slik han gjorde, sa England-manager Gareth Southgate til ITV etter kampen.

Southgate vraket Liverpool-backen i den siste troppen før EM-uttaket, men tok ham inn i varmen igjen før mesterskapet.

England har allerede god dekning på høyrebacken med Kyle Walker (Manchester City), Reece James (Chelsea) og Kieran Trippier (Atlético Madrid) i troppen.

Det er derfor lite trolig at han henter inn enda en spiller som utelukkende kan bekle den posisjonen.

Saken oppdateres.